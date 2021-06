Essener Kennedyplatz verwandelt sich in eine Open-Air-Disco

Essen. Nach monatelanger Pandemiepause darf auf dem Essener Kennedyplatz endlich wieder getanzt werden. Soll soll die „Kopfhörerdisco“ funktionieren.

Der Essener Kennedyplatz wird im Juli zur größten Tanzfläche der Stadt! Nach monatelanger Schließung soll den Clubs damit endlich wieder die Möglichkeit gegeben werden, ihr Publikum zu erreichen. Um gemeinsames Feiern unter freiem Himmel und unter den Vorgaben der Pandemie möglich zu machen, wird an vorerst zwei Wochenenden im Juli eine Kopfhörer-Disco veranstaltet.

Kopfhörerdisco ist ein Angebot des Essener Kultursommers

Das Open-Air-Format gehört zum Veranstaltungsreigen des Essener Kultursommers, der verschiedene Angebote in der Borbecker Dubois-Arena, der Altenessener Zeche Carl, in der Gruga und eben auf dem Kennedyplatz macht. Die Kopfhörer-Disco veranstaltet das Essen Kulturamt gemeinsam mit der EMG – Essen Marketing GmbH und „Clubs United“, einem im Vorjahr gegründeten Zusammenschluss der Essener Clubs und Livemusikspielstätten unter der Ägide des Rockfördervereins. „Wir freuen uns, dass wir für die Essener Clubs und DJs ein pandemiegerechtes Veranstaltungsformat geschaffen haben, bei dem sie sich endlich wieder öffentlich präsentieren und mit ihrem Publikum gemeinsam feiern können“, sagt Marcus Kalbitzer vom Rockförderverein e.V..

An vorerst zwei Wochenenden im Juli werden auf dem Kennedyplatz Parzellen eingerichtet, in denen bis zu zehn Personen tanzen und feiern können. Die Musik kommt dabei nicht aus den Boxen, sondern aus Kopfhörern. An jedem Abend legen zwei DJs aus den Clubs der Stadt auf und sollen somit ein möglichst kontrastreiches Programm bieten.

Das Programm gestalten DJs der Essener Clubs – von Delta bis Turock

Den Auftakt machen am 9. Juli die Essener Großdisco Delta und Essens erste Heavy-Metal-Adresse, das Turock. Am 10. Juli sind die traditionsreiche Musikpalette und die Smag-Festival-Macher dran. Am 16. Juli gestalten die Zeche Carl und das Delta das Programm, am 17. Juli folgen Musikpalette und Freak Show, das Programm startet jeweils um 21 Uhr.

Pro Abend werden vorerst 400 Tickets in den freien Verkauf gegeben, eine Aufstockung ist je nach Bau- und Stellweise der Tanzbereiche möglich.

Tickets für die Veranstaltungstage können ab Montag, 28. Juni um 17 Uhr auf www.clubsunited.de gekauft werden.

