Essener Karneval: Das ist der Fahrplan der neuen Session

Das letzte Hoppeditz-Erwachen des Festkomitees Essener Karneval fand am 11. November 2022 im Stadion am Uhlenkrug statt. Dieses Mal steigt das Event wieder in der Innenstadt.

Essen. Endlich wieder Karneval! Der Fahrplan des Festkomitees Essener Karneval steht. Los geht’s am 11. 11. mit dem traditionellen Hoppeditz-Erwachen.

Die Karnevalisten in Essen können in wenigen Tagen wieder Mützen, Orden und Kostüme aus den Schränken holen. Am Samstag, 11. November, beginnt mit dem traditionellen Hoppeditz-Erwachen auch zwischen Ruhr und Emscher die „fünfte Jahreszeit“. Die Jubiläums-Session hat das Festkomitee Essener Karneval (FEK) unter das Motto „88 Jahre schon - Freude, Spaß und Tradition“ gestellt. Vor 88 Jahren ist der Dachverband des organisierten Frohsinns gegründet worden. Jetzt hat das Festkomitee den närrischen Fahrplan für die Zeit bis Aschermittwoch (14. Februar 2024) vorgelegt.

Jahrzehnte lang war die Essener Innenstadt Schauplatz des beliebten Hoppeditz-Erwachens. Ein Spektakel, zu dem der närrische Dachverband das Prinzenpaar, die Karnevalsgesellschaften und das närrische Volk bis hin zum Oberbürgermeister einlädt. Nach dem Umzug ins Stadion am Uhlenkrug in den Corona-Jahren kehrt das Festkomitee wieder in die Stadtmitte zurück. Der Grund: Das Fußballstadion von Schwarz-Weiß Essen wird umgebaut.

Karnevalisten ziehen vom Kennedyplatz zur Rathaus-Galerie

Los geht’s am Samstag um 10.15 Uhr auf dem Kennedyplatz, der schon größtenteils mit Buden für den Essener Weihnachtsmarkt vollgestellt ist. Die Prinzenpaare und die Gesellschaften marschieren von hier aus zur Rathaus-Galerie bis zur Bühne auf der Freifläche vor dem Rathaus.

Das Programm mit Hoppeditz-Wecken und anschließender Ansprache beginnt um 10.50 Uhr und endet gegen 11.40 Uhr. Das anschließende Unterhaltungsprogramm mit den nur noch wenige Tage amtierenden Tollitäten bestreiten die Band „Ruhrkölsch“ und Stargast Markus Becker. „Wir freuen uns, wieder zurück in der Rathaus-Galerie und damit näher bei den Bürgerinnen und Bürgern in der Essener Innenstadt zu sein“, sagt FEK-Sprecher Oliver Weiß.

Das Programm endet gegen 13.30 Uhr. Die Veranstaltung ist öffentlich und der Eintritt frei. Das Festkomitee hofft zum Sessions-Auftakt auf möglichst viel Zuspruch und ein vielstimmiges Helau aus der Bürgerschaft.

Prinzipiade mit Proklamation der Prinzenpaare steigt am 18. November

Beim Rathaussturm 2023 übergab OB Thomas Kufen (Mitte) die Schlüsselgewalt über das Rathaus symbolisch an das Stadtprinzenpaar Volker I. und Julia I (rechts) und das Kinderprinzenpaar Jannik Luca I und Leyla-Sophie I. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Genau eine Woche später steigt der nächste Höhepunkt im närrischen Fahrplan: die Prinzipiade mit Proklamation der Prinzenpaare für die Session 2023/24. Das amtierende Prinzenpaar Volker Saßen und seine Tochter Julia gibt das Zepter aus der Hand, dann werden die neuen Tollitäten nach genau festgelegtem Zeremoniell feierlich inthronisiert. Das Stadtprinzenpaar – Seine Tollitäten Prinz Uwe I. Lehnert und Prinzessin Assindia Anja I. Lehnert – sind um kurz vor 21 Uhr an der Reihe, zuvor (ca. 18 Uhr) erfolgt die Proklamation des Kinderprinzenpaars Luca I. Hütten und Leonie I. Salitz. Sie lösen Jannik-Luca I. und Leyla Sophie I. ab.

Schauplatz der Prinzipiade ist wie gewohnt die Weststadthalle (Einlass 17 Uhr, Beginn 17.30 Uhr). Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft. Das jecke Rahmenprogramm bestreiten die Band „Commando 3“, die Redner Guido Cantz und Christian Pape, die Tanzgarde Fidele Sandhasen aus Köln und die Gruppe Big Maggas.

Danach legen die Karnevalistinnen und Karnevalisten eine kleine Schaffenspause ein, um am 13. Januar mit der Närrischen Ratssitzung in das neue Jahr zu starten. Die Veranstaltung mit Prinzentreffen beginnt um 10 Uhr im Essener Rathaus. Tags darauf sieht der Fahrplan das Kinderprinzentreffen im Gasthaus zur Heimlichen Liebe (Beginn 11 Uhr) vor.

Der Sturm auf das Rathaus beginnt am Donnerstag, 8. Februar 2024 (Weiberfastnacht) um 16.11 Uhr im Rathaus-Foyer.

Der Rosenmontagszug in Rüttenscheid am 12. Februar beginnt um 13.11 Uhr.

