Essen. Der 9. Dan ist eine höchst seltene Auszeichnung. Nur fünf Karatesportler in NRW tragen ihn, einer von ihnen ist der Essener Meister Peter Trapski

Essener Karate-Meister trägt sehr seltenen roten Gürtel

Der 9. Dan ist eine der höchsten Auszeichnungen, die im Karatesport vergeben werden können. In Nordrhein-Westfalen tragen lediglich fünf Sportler diesen Meistergrad, in ganz Deutschland sind es gerade einmal 19. Einer dieser Höchstdekorierten ist seit kurzem Peter Trapski, Vorsitzender der Karateabteilung des Essener Polizeisportvereins. Das sichtbare Zeichen ist der rote Gürtel, den er neuerdings zusätzlich zum schwarzen tagen darf.

Der 73-Jährige zählt hierzulande zu den profiliertesten Repräsentanten dieser japanischen Kampfkunst. Um den 9. Dan zu erlangen, muss ein Kampfsportler keine besondere Prüfung absolvieren. Mit diesem hohen Meistergrad wird sein Lebenswerk gewürdigt. Im Fall Peter Trapskis fällte die Bundesversammlung des Deutschen Karateverbandes in Berlin Ende November einen einstimmigen Beschluss – auch ein Indiz für den besonderen Ruf, den der Essener in der Kampfkunst-Szene genießt. Der höchste Meistergrad ist der zehnte Dan, der in Deutschland aktuell nur ein Mal vergeben ist.

Trapski selbst ahnte nichts von dieser Beförderung. Die Überraschung für ihn war perfekt, als am vergangenen Montag der Präsident des Karate-Dachverbandes NRW, Rainer Katteluhn, im „Dojo“, der Trainingsstätte der Essener Karatekämpfer in Stadtwald, anklopfte. Mit von der Partie waren die Vorsitzenden der Karatevereine Marl und Oberhausen, beide gehören zum Kreis derjenigen, die es unter Trapski zu Meisterschülern brachten.

„Der 9. Dan ist extrem selten und setzt entsprechende Lebenserfahrung voraus“

Der Stilrichtungsreferent des Deutschen Karateverbandes ordnet die Auszeichnung für Peter Trapski so ein: „Der 9. Dan ist extrem selten und setzt nicht nur eine entsprechende Kampfsport-Erfahrung, sondern auch Lebenserfahrung voraus.“ Er könne nur verliehen werden und setze jahrzehntelange Bemühungen nicht nur in der eigenen Weiterentwicklung, sondern auch in der Vermittlung der Karate-Kampfkunst voraus.

Peter Trapski, ein pensionierter Kriminalhauptkommissar in Diensten des Landeskriminalamtes, hat die Karateabteilung des Essener Polizeisportvereins im Jahre 1968 mitbegründet. Heute ist sie mit gut 550 Mitgliedern der größte Karateverein in Deutschland, die jüngsten Mitglieder sind vier Jahre alt, die ältesten haben die 90 bereits überschritten. Trapski zählt nicht nur in Essen zu den Köpfen der Karatekunst. Als Karate-Bundestrainer von Deutschland und Dänemark hat er ganze Generationen von Kampfsportlern geprägt.

Das von Trapski entwickelte Projekt „Werte im Karate“ für die jüngsten Karate-Kämpfer hat bundesweite Beachtung gefunden. Nordrhein-Westfalens Familien- und Integrations-Staatssekretärin Serap Güler bezeichnete den Karateunterricht des Essener Polizeisportvereins kürzlich bei der Verleihung von „Mut-Urkunden“ für den Nachwuchs vorbildlich.