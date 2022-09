Essener Käthe-Kollwitz-Schule: Bauarbeiten können starten

Rüttenscheid. Die Käthe-Kollwitz-Schule in Essen-Rüttenscheid soll ein neues Gebäude bekommen. Nun wurde der Baubeginn beschlossen. Was genau geplant ist.

Der Rat der Stadt Essen hat in seiner vergangenen Sitzung (28. September) den Baubeginn des geplanten Erweiterungsgebäudes an der Käthe-Kollwitz-Grundschule beschlossen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. An der Schule soll im Bereich des bereits abgerissenen Hausmeister- und Toilettengebäudes ein dreigeschossiger Bau mit unterschiedlichen Nutzungsbereichen entstehen.

Der geplante Neubau soll den aktuellen und zukünftigen Raumbedarfen – insbesondere hinsichtlich des ab dem Schuljahr 2026/27 geltenden Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz im Offenen Ganztag – entsprechen. Das neue Gebäude wird nach Angaben der Stadt mit einem Gründach versehen und hat eine Gesamtfläche von 660 Quadratmetern. Klassenräume entstehen dort nicht: Der Bau soll Toilettenanlagen einschließlich Behinderten-WC, einen Bereitschaftsraum für den Schulhausmeister, Speiseraum und Ausgabeküche, Umkleide und Personal-WC, vier Betreuungs-, zwei Besprechungs- und vier Nebenräume beherbergen.

Arbeiten an Rüttenscheider Schule kosten rund 4,8 Millionen Euro

Im Zuge der Arbeiten werden laut Stadt auch die maroden Grundleitungen bis zum Kanalanschluss in der Christinenstraße erneuert. Dabei soll die Schule eine leistungsfähige Anbindung an das Glasfasernetz erhalten. Die Kosten für den Abbruch des Altgebäudes und für die Errichtung des Erweiterungsneubaus belaufen sich demnach auf rund 4,8 Millionen Euro.

Schon im September 2019 hatte sich der Stadtrat für den Abbruch des Altgebäudes und die Schaffung neuer Räumlichkeiten ausgesprochen. Im Verlauf dieser Sanierungsplanung wurde die Schulentwicklungsplanung für die Grundschulen der Stadt Essen fortgeschrieben und 2021 mit verändertem Raumbedarf vom Rat der Stadt beschlossen. Auf dieser Grundlage ist eine entsprechende Abbruch- und Neubauplanung erstellt worden. Der Abbruch des alten Hausmeister- und Toilettengebäudes hatte am 27. Juni dieses Jahres begonnen und wurde zum Beginn des neuen Schuljahres abgeschlossen.

