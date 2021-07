Essener Innenstadt war früher besiedelter als gedacht

Essen. Archäologen haben in einer Baugrube einen überraschenden Fund gemacht. Dieser verrät, dass die Essener Innenstadt deutlich früher besiedelt war.

Die Anfänge der Besiedlung in der Essener Innenstadt reichen weiter zurück als bislang gedacht. Bei Grabungen am Burgplatz fanden die Stadtarchäologen in anderthalb Metern Tiefe die untersten Lagen eines sehr schlecht erhaltenen Ofens sowie verschlackte, gebrannte und zerbrochene Sandsteinplatten und viel Holzkohle. Die Verwendung von Stein und vor allem die fast klare Verglasung am Sandstein könnte auf einen Glasofen hindeuten.

Die Holzkohleproben wurden anschließend im Labor des Leibniz-Labors für Altersbestimmung und Isotopenforschung der Christian-Albrechts-Universität Kiel untersucht und „lieferten eine Überraschung“, wie Stadtarchäologe Detlef Hopp berichtet. Als Radiokarbonzeitalter wurden 1470 +/- 23 Jahre vor heute ermittelt, was für eine Datierung der Holzkohle und damit des möglichen Ofens in das 6. Jahrhundert spricht.

Mittelalterliche Gräber in der Essener Innenstadt gefunden

Bereits bekannt ist, dass Mitte des 9. Jahrhunderts in der Innenstadt das Damenstift gegründet wurde. Die bisher ältesten, vor-/und oder frühgeschichtlichen Siedlungsspuren in der Innenstadt wurden unter anderem im Kreuzgang des Stifts gefunden, sie sind aber nicht genauer datierbar. Eine Siedlung des 5./6. Jahrhunderts mit Überresten eines Schmiedeherdes wurde 1998 in Burgaltendorf ausgegraben.

Die Archäologen nutzten im Juni die Reparatur einer geplatzten Fernwärmeleitung, um den Boden zu untersuchen. Dabei entdeckten sie außer dem Ofen auch noch mittelalterliche Gräber. Die Auswertungen der Funde werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen, heißt es.

