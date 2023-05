Essener Innenstadt: Betrunkener mit Messer rastet aus

Bei der Festnahme hat ein 53 Jahre alter Mann in Essen versucht, Polizeibeamte durch Tritte und Kopfstöße zu verletzen. Zuvor hatte er – mit einer Stichwaffe in der Hand – in ein Kosmetikstudio in der Innenstadt eindringen wollen. (Symbolbild)

Essen. Mitarbeiterinnen eines Essener Kosmetikstudios wehren einen Eindringling ab. Aber er lässt nicht locker – und hält ein Messer in der Hand.

In der Essener Innenstadt hat ein Polizeieinsatz am Freitagnachmittag (5. Mai) für Aufsehen gesorgt. Ein 53 Jahre alter Mann, der in kurzen Seitenstraße der belebten Kettwiger Straße in ein Ladenlokal eindringen wollte und ein Messer in der Hand hielt, ist von der Polizei festgenommen worden.

Wie ein Polizeisprecher mitteilt, habe der Mann in der Kapuzinergasse gegen 15.30 Uhr ein Kosmetikstudio betreten und sich aggressiv verhalten. Daraufhin hätten Mitarbeiterinnen den Eindringling hinausbugsiert und die Eingangstür verschlossen.

Doch der offenbar stark alkoholisierte Mann habe nicht nachgelassen und versucht, sich aufs Neue Einlass zu verschaffen. Zeugen berichten, dass er dabei ein Messer in der Hand hielt. Die Polizei spricht von einer Stichwaffe. Der 53-Jährige habe die Waffe allerdings nicht gegen Menschen gerichtet und auch die Eingangstür nicht beschädigt.

Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch und Widerstand

Als die per Polizeinotruf alarmierten Beamten in der Kapuzinergasse eintrafen, habe sich der Mann aggressiv verhalten. Weil sich der 53-Jährige nicht ausweisen konnte, wurde er zwecks Identitätsfeststellung mit auf die Wache genommen. Während der Fahrt dorthin habe sich seine Aggressivität gesteigert. Er habe nach den Polizeibeamten getreten und versucht, sie durch Kopfstöße zu verletzen. Deshalb wurden ihm Handfesseln angelegt und eine Blutprobe entnommen. Die Stichwaffe sei sichergestellt worden.

Um weitere Aggressionen zu unterbinden sei der Mann ins Polizeigewahrsam gebracht worden. Ihm droht nun ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

