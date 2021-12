Essener Initiative fordert: Vor Bauvorhaben ans Klima denken

Essen. Wenn das Klima sich wandelt, muss man das bei Bauprojekten nicht viel mehr berücksichtigen? Ein Gremium soll helfen. Und Rat eines „Überläufers“.

Nicht auf Kosten des Klimas zu leben, das kann ganz einfach sein: Mehr Rad fahren, weniger in Urlaub fliegen, öfter auf Fleisch verzichten. Aber was heißt es eigentlich, klimagerecht zu bauen, größere Projekte, vielleicht auch ganze Quartiere so zu planen, dass einer Stadt nicht die Puste ausgeht und überhitzt? Darüber lohnt es sich nachzudenken, findet eine neue Initiative, und hat es sich zum Ziel gesetzt, Bauherren in Essen in Klimafragen zu beraten. Vorneweg einer, der sich auskennt wie kaum ein anderer.

Hans-Dieter Schmitz ist sein Name, und wenn man ihm sagt, dass er ja eigentlich so etwas wie ein „Überläufer“ ist, dann findet er das gar nicht so schlimm: Denn es stimmt ja, 42 Jahre war Schmitz bei der Essener Bauverwaltung beschäftigt, war Leiter der Bauaufsicht im Deutschlandhaus, auch mal Co-Dezernent. Einer, der die Pfade durch den Paragrafen-Dschungel kennt und auch manchen, der dort gerne mit dem Bulldozer Schneisen schlagen würde.

Mit dem Klima-Gedanken nicht erst anfangen, wenn es fast schon zu spät ist

Einer, der gemeinsam mit seinen Mitstreitern glaubt, dass sich die Begriffe „Bauen“ und „klimagerecht“ durchaus miteinander vertragen können, wenn man es denn richtig anstellt. Die Idee: Ein Klimabaubeirat könnte doch bauwillige Investoren in der Frage beraten, wie sie ihr Projekt so gestalten, dass es auf dieses Megathema der kommenden Jahre Rücksicht nimmt. Es gehe darum, sagt Schmitz, derlei Fragen bei Vorhaben „von Anfang an mitzudenken“. Nicht erst abwarten, um sich dann irgendwann sagen zu lassen: „Jetzt sind wir schon so weit, da lässt sich auch nix mehr ändern.“

50 bis 80 lohnende Projekte im Jahr Bei der Bau- und Planungsverwaltung im Deutschlandhaus landen im Jahr rund 2000 Bauanträge – darunter allerdings auch viele Klein- und Kleinst-Vorhaben: Garagen, Dachgauben oder Pläne für geänderte Nutzungen. Die Zahl der Bauprojekte, denen sich ein Klimabaubeirat widmen könnte, schätzt Hans-Dieter Schmitz aus eigener langjähriger Erfahrung auf allenfalls 50 bis 80 im Jahr. Die Nachfrage sei weiterhin groß, so Schmitz, und das Problem mangelnder Flächen in Essen beachtlich, weil das Stadtgebiet mit knapp 211 Quadratkilometern fast 70 Quadratkilometer weniger Fläche bietet als Dortmund, wo gerade mal 13.000 Einwohner mehr leben.

Mitstreiter Georg Nesselhauf, beruflich beim Umweltreferat in Gelsenkirchen und privat beim Essener Runden Umwelttisch im Einsatz, erlebt es nach eigenem Bekunden immer wieder im Job: Der gute Wille vieler Bauherren, auf Klimathemen Rücksicht zu nehmen, ist da, bei dem einen oder anderen vielleicht auch das etwas schlechte Gewissen. Allein, es fehlt der Anschub. Motto: „Ich würde ja gerne, aber ich weiß nicht, wie’s geht.“

„Die großen Player am Markt würden sicher gerne mit uns zusammenarbeiten“

Zu vermitteln, wie es geht, wie ein Projekt klimagerecht (um)gestaltet werden könnte, das ließe sich doch organisieren, glaubt Schmitz, wenn man das „Ob“ des Bauens nur rechtzeitig mit dem „Wie“ verknüpft: „Die großen Player am Markt würden ganz sicher gerne mit uns zusammenarbeiten.“

Und die städtische Planungsverwaltung selbst?

„Warum nicht?“ fragt Schmitz zurück, überzeugt, dass es da „eine große Aufgeschlossenheit gibt“: Allerdings gehe es in der Bauordnung ja vor allem darum, rechtliche Entscheidungen über das Was, Wo und Wie des Bauens zu treffen, dort könne man deshalb die letztlich freiwillige Komponente Klimagerechtigkeit „nicht eigenständig organisieren“.

Paradebeispiel für nachhaltiges Bauen: die RAG-Zentrale auf dem einstigen Kokerei-Gelände von Zollverein. Der vom Aachener Büro kadawittfeldarchitektur entworfene und 2017 fertiggestellte Neubau orientiert sich an modernsten Nachhaltigkeitsstandards und wurde von Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

„Wir setzen auf Co-Planung statt K.o.-Planung“, sagt Mitstreiterin Maria Lüttringhaus

Ein Beirat sei mithin die logische Lösung, ein Gremium, das Investoren und Bauwilligen Möglichkeiten aufzeigt, berät, Tipps gibt – zwischen Schattenwürfen und Frischluftschneisen, versiegelten Flächen und Dachgärten, Naturmaterialien und dem „Cradle to cradle“-Gedanken, bei dem ein Bauprojekt so gestaltet wird, dass es nach der Nutzung komplett wieder wieder in den natürlichen Nährstoffkreislauf oder den technischen Kreislauf zurückgeführt werden kann. Beispiel dafür wäre etwa der RAG-Neubau auf dem Zollverein-Gelände.

Und nein, beeilt sich die Initiative anzufügen: Es geht ihnen nicht darum, gegen die Planungsverwaltung zu arbeiten, nicht darum, an Entscheidungen herumzunörgeln, „sondern darum zu inspirieren“, sagt Maria Lüttringhaus, die den Beirat derzeit mit vorantreibt. „Kein Tribunal“ also über vermeintlich unwillige Landschafts-Betonierer, sondern ein echtes Hilfsangebot, was Lüttringhaus in einem schönen Wortspiel verdichtet: „Co-Planung statt K.o.-Planung“.

Der versierte Bauexperte Hans-Dieter Schmitz als Brückenbauer zu den Bauherren

Dass mancher dennoch Skepsis walten lässt, kalkuliert die Initiative mit ein. Und setzt umso darauf, dass der planungsversierte Schmitz mit seinen Erfahrungen aus vier Jahrzehnten in der Bauverwaltung Brücken bauen kann. Nicht neue Hürden will dieser auftürmen, sondern mehr Bewusstsein schaffen auf einem Feld, bei dem es nun „wirklich kein Erkenntnisproblem“ gebe, wie er meint, sondern nur die Frage, ob man die vorhandenen Erkenntnisse auch in Taten ummünzt.

Im Idealfall, ergänzt Nesselhauf, werde eine solche Klimabauberatung Vorhaben „nicht bremsen, sondern Vorhaben beschleunigen“. Weil die, die mitmischen, wissen wie’s geht.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen