Essener Impfzentrum verschiebt über 17.000 Zweitimpfungen

Essen. Die Zweitimpfung für all jene Impflinge, die zum Start mit dem Impfstoff von AstraZeneca immunisiert wurden, soll nun drei Wochen später erfolgen.

Um sehr seltene, im Zweifel aber womöglich schwerwiegende Nebenwirkungen zu vermeiden, werden alle Impflinge unter 60 Jahren im zweiten Anlauf mit dem Impfstoff von BioNTech geimpft. Diese Entscheidung des Landes NRW beschert über 17.400 Impflingen bevorzugter Berufsgruppen in Essen einen neuen Termin für die Zweitimpfung: Diese werden schlicht um genau drei Wochen nach hinten verschoben, wobei Wochentag und Uhrzeit gleich bleiben. Allein diese Woche sind davon 1800 Mitarbeiter ambulanter Pflegedienste betroffen.

Zu den betroffenen Berufsgruppen zählen auch Kita-Erzieher und Lehrer sowie Mitarbeiter aus Arzt-Praxen und Hospizen. Die Stadt kündigte am Montag an, die Impflinge schnellstmöglich zu informieren – entweder über den jeweiligen Berufsverband oder das Impfzentrum selbst. Personen der betroffenen Berufsgruppen, die ausdrücklich eine Zweitimpfung mit AstraZeneca wünschen, können diese dabei erhalten, sofern keine Gegenanzeige vorliegt. Die Durchführung der Impfung mit AstraZeneca, so hieß es, erfolge nach ärztlichem Ermessen.