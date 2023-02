Essener House-DJ legt jetzt im Rüttenscheider Plan B auf

Essen-Rüttenscheid. Bisher legte der Essener House-DJ Picco B. in Stadtwald auf. Nun verlegt er seine Partyreihe ins Plan B in Rüttenscheid. Das ist geplant.

Vor wenigen Wochen hat die Kult-Kneipe Plan B an der Rüttenscheider Straße 201 wiedereröffnet, jetzt geht dort eine Partyreihe an den Stadt: DJ Picco B. (34), zuvor mit seiner regelmäßigen Veranstaltung „First Friday“ im Carlo am Stadtwaldplatz heimisch, legt ab sofort an jedem ersten Freitag im Monat im Plan B auf. Gespielt wird House-Musik „mit ausgewähltem clubbigen Sound von heute, gestern und morgen“, so kündigt es der DJ an. Auftakt ist am Freitag, 3. Februar, um 20 Uhr. Ein Übergang von Afterwork-Event zu Clubbing ist geplant.

Das Plan B war jahrelang ein bekannter und beliebter Treffpunkt im Stadtteil, bevor es 2021 schloss und für die Bierbar „Miss Hops“ den Platz räumte. Die machte allerdings nach rund einem Jahr schon wieder dicht. Mit dem 26-jährigen Joshua Hollasch als neuem Geschäftsführer eröffnete das Plan B nun Ende Januar 2023 erneut und will nach eigenen Angaben wieder das „Wohnzimmer“ für den Stadtteil sein.

Plan B Rüttenscheid: Erster Freitag im Monat soll „inoffizieller Feiertag“ werden

Für DJ Picco B., der seinen bürgerlichen Namen aus der Öffentlichkeit heraushalten möchte, war das ein Glücksgriff: Er hatte seine Partyreihe von Anfang an gern in Rüttenscheid veranstalten wollen, aber zunächst keine passende Location gefunden. Nun wollen er und Hollasch den „First Friday“ im Stadtteil als „inoffiziellen Feiertag“ zu Beginn des Monats etablieren.

„Unser Ziel ist es, Generationen zu verbinden, Stammgäste von früher und die neue Generation zusammen zu bringen“, sagt Picco B. Vor allem Liebhaber von House-Musik wolle man erreichen. Eine auf Äußerlichkeiten beschränkte Türpolitik soll es dagegen ausdrücklich nicht geben: „Man sollte niemals einen potenziellen Gast optisch in eine Schublade schieben. Ich pflege zu sagen: Bei mir tanzen Prinzen und Penner – so lange jeder Spaß hat, bin ich glücklich.“

Essener DJ Picco B. ließ sich für Partyreihe aus seiner Jugend inspirieren

Die Inspiration für die Veranstaltungsreihe stammt aus der Jugend des DJs. „An jedem ersten Freitag im Monat hat man sich getroffen, Gehalt war auf dem Konto, Freiheitsgefühl“, erinnert er sich. „Man konnte auch alleine losziehen, irgendjemanden hat man immer getroffen. Und wenn nicht, hat man jemanden kennengelernt.“ Das seien die spannendsten Abende gewesen, an denen Freundschaften, Liebe, sogar Ehen entstanden seien. Genau das wünsche er sich auch für die „First Friday“-Partys im Plan B.

Schon bei der Eröffnung des Plan B hatte DJ Picco B. aufgelegt. „Die Resonanz war sehr gut, bis halb 4 gab es draußen eine Schlange“, berichtet er. Entsprechend zuversichtlich sei er, dass auch die neue Veranstaltungsreihe gut angenommen werde.

