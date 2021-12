Neue Veranstaltungsreihe Essener House-DJ legt in der Carlo-Bar in Stadtwald auf

Essen-Stadtwald/Rüttenscheid. Der Rüttenscheider House-DJ Picco B. startet zur Weihnachtsmarkt-Eröffnung in Stadtwald seine neue Veranstaltungsreihe. Was geplant ist.

Die Café-Bar Carlo am Stadtwaldplatz lädt zur Eröffnung des dortigen Weihnachtsmarktes am Freitag, 3. Dezember, auch zum Start einer neuen Veranstaltungsreihe ein – in der Hoffnung, dass angesichts der Corona-Lage alles wie geplant stattfinden kann. Im Mittelpunkt: DJ Picco B., der dem Rüttenscheider Partypublikum kein Unbekannter sein dürfte.

Der 33-jährige Wahlessener macht seit 20 Jahren Musik, zeitweise hat er das sogar hauptberuflich getan. Picco B., der seinen bürgerlichen Namen lieber nicht im Artikel lesen möchte, hat unter anderem im Frida und Hudson’s aufgelegt, aber auch bei privaten Feiern oder Firmenevents im In- und Ausland, wie er berichtet. „Eigentlich wollte ich aber schon lange etwas Eigenes auf die Beine stellen, habe nach einer geeigneten Location gesucht, was sich in Rüttenscheid aber schwierig gestaltete“, erzählt Picco B.

Bei der neuen Partyreihe in Essen-Stadtwald legt der DJ Housemusik auf

Sein Konzept will der Rüttenscheider jetzt in der Café-Bar Carlo am Stadtwaldplatz 6 mit der Reihe „First Friday“ verwirklichen. An jedem ersten Freitag im Monat – Start ist am 3. Dezember zum Weihnachtsmarktbeginn, im Januar ist wegen der Nähe zu Silvester Pause – wird er ab 21 Uhr tanzbare Housemusik auflegen. „Das ist in Essen eine Marktlücke, in vielen Clubs werden eher Charts gespielt“, sagt er. Der erste Freitag im Monat sei für viele ein beliebter Ausgehtag. „Das kenne ich noch aus meiner Jugend.“ Die neue Veranstaltungsreihe richte sich an ein Publikum zwischen Mitte 20 und Mitte 50, „eigentlich an alle, die Lust auf House haben“. Der Auftakt sei mit einem Gin-Tasting verbunden.

Musikreihe beginnt mit dem Start des Weihnachtsmarktes Der Start von „First Friday“ fällt mit der Eröffnung des Weihnachtsmarktes auf dem Stadtwaldplatz zusammen. Erstmals gibt es dort einen Budenzauber an drei Adventswochenenden, den die Café-Bar Carlo mit Unterstützung der Bürgerschaft Rellinghausen-Stadtwald und der Gewerbetreibenden aus dem Umfeld gestaltet.

Picco B. hofft, dass der Auftakt von „First Friday“ trotz der Corona-Lage wie geplant über die Bühne gehen kann. Das Carlo sei ja kein Club im eigentlichen Sinn. Es gelte die 2G+-Regel, so dass Geimpfte und Genesene zusätzlich einen aktuellen negativen Test vorweisen müssen. Es werde streng kontrolliert, man achte darauf, dass es nicht zu voll werde und sich die Gäste sicher fühlen könnten. „Wir haben extra in der Tiefgarage eine Teststation aufgebaut, weil die Corona-Test nicht unter drei Grad Celsius durchgeführt werden sollen.“ Die Besucherinnen und Besucher könnten natürlich auch ein Testergebnis mitbringen, das nicht älter als sechs Stunden sei.

Eine Corona-Teststation ist in der Tiefgarage unter dem Stadtwaldplatz aufgebaut

„Wer sich vor Ort testen lässt, darf nicht alkoholisiert sein, weil das das Testergebnis verfälschen kann“, so Picco B. Beim Glühweintrinken auf dem Weihnachtsmarkt sei also Zurückhaltung angesagt. Bis 21 Uhr soll der normale Betrieb im Carlo laufen, dann würden Tische und Stühle zur Seite geräumt werden, um das Tanzen zu ermöglichen. „Ich denke aber, dass an diesem Abend sowieso die meisten auf dem Weihnachtsmarkt sein werden“, so Picco B.

Seit 2006 habe er sich auf House beziehungsweise Disco House spezialisiert. „Diese Richtung ist zum Beispiel auf Ibiza sehr angesagt. Ich nutze auch bekannte Titel, die ich neu interpretiere“, berichtet der DJ, der auf Youtube für die auf Mallorca aufgenommene Videoreihe Discolovers verantwortlich zeichnet.

Musiker arbeitet in einem Unternehmen für Sicherheitstechnik

Hauptberuflich habe er nicht mehr Musik machen wollen, erklärt Picco B., der jetzt in einem Unternehmen für Sicherheitstechnik arbeitet – eine Entscheidung, die sich in der Coronakrise angesichts der vielen ausgefallenen Veranstaltungen und geschlossenen Clubs als genau richtig erwiesen habe. „Livestreams sind nicht so mein Ding, ich brauche das Publikum, mit dem ich interagieren kann.“

Der Eintritt zu den First-Friday-Veranstaltungen in der Café-Bar Carlo kostet zehn Euro.

