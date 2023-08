Essener „Höhner“-Konzert muss wegen des Radrennens ausfallen

Vielseitig: Die Höhner hört man beim Wacken Open Air ebenso wie in den großen Konzerthäusern. Der Auftritt in der Philharmonie Essen fällt 2023 allerdings aus.

Essen . „Höhner Classic“-Konzert in der Philharmonie Essen wird auf 2024 verschoben. Deutschland Tour bremst die Band aus. Das sind die Hintergründe.

Traurige Nachricht für alle Fans der Kölner Kultband „Höhner“. Das für den 26. August geplante Konzert „Höhner Classic“ in der Essener Philharmonie wird wegen der „Deutschland Tour“ abgesagt. Das Radsport-Ereignis kommt am 26. August erstmals ins Ruhrgebiet und sorgt den Tag über für zahlreiche Straßensperrungen. Betroffen ist vor allem auch die Huyssenallee, wo die Zieleinfahrt der Radsportler stattfinden soll. Was wiederum die Anfahrt der Konzerthaus-Besucher erschweren bis unmöglich machen kann.

Sicherheit und Wohlbefinden der Konzertbesucher steht im Vordergrund

Die Gastspieldirektion Hofner zieht nun deshalb die Notbremse. Die zeitliche Überschneidung der Events, so der Konzertveranstalter, „hätte erhebliche Auswirkungen auf die An- und Abfahrt der Konzertbesucher und würde somit die Planung und Durchführung beeinträchtigen“. Durch eine Sperrung vor der Philharmonie Essen auf der Huyssenallee sei am Abend schließlich mit starken Verkehrsbehinderungen zu rechnen. „Die damit einhergehende Verkehrsbelastung und die Unsicherheit bezüglich der Zugänglichkeit und Evakuierungsmöglichkeiten im Notfall machen eine Durchführung des Konzerts an diesem Tag unverantwortlich“, heißt es deshalb. „Um die Sicherheit und das Wohlbefinden der Konzertbesucher zu gewährleisten, hat sich Konzert Hofner entschieden, das „Höhner Classic“-Konzert auf das Jahr 2024 zu verschieben.“

Der genaue Ersatztermin werde in Kürze bekannt gegeben. Den Höhner-Fans wird garantiert, dass sie die bereits gekauften Tickets ohne Mehraufwand im Jahr 2024 nutzen können.

