Essener Hobbygärtner spenden – Kinder machen Miniferien

Sie öffnen ihre Gärten, lassen Gäste in ihre grünen Oasen und sammeln dabei Geld für den guten Zweck: Mehr als 118.000 Euro sind in 18 Jahren bei der stadtweiten Aktion „Offene Gartenpforte“ zusammengekommen. 7800 Euro stammen allein aus diesem Jahr. Das Geld wird unter drei sozialen Initiativen aufgeteilt. 3400 Euro davon ermöglichen Miniferien für Kinder.

Entsprechend groß war die Freude der Verantwortlichen bei der Aktion Menschenstadt, dem Behindertenreferat der Evangelischen Kirche in Essen, die die Ferien anbieten. Den Scheck nahm Antje Dawideit, die das Projekt Miniferien leitet, von der leidenschaftlichen Hobbygärtnerin Petra Kuhnhaus in Leithe entgegen. Geöffnet wurden bei der Pfortenaktion auch Gärten in Hattingen und Bochum.

In Leithe hat Petra Kuhnhaus mit ihrem Mann ihr kleines Paradies hinter dem Haus geschaffen, in das sie 2003 zogen. Den paradiesischen Zuständen gingen jedoch viel Arbeit mit Bagger, Schubkarre und Kettensäge vorweg. Riesige Birken, große Mengen Erde, Brombeerhecken und Springkraut sind zahllosen Rosensorten, Rhododendren, Kiesgarten und Schattenplätzen gewichen.

Ferien in einer Altbauwohnung in Essen-Altenessen

Die Idee der Miniferien erklärt Stefan Koppelmann, Sprecher der evangelischen Kirche: „Seit zehn Jahren haben bis zu fünf Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung die Möglichkeit, ihr Wochenende gemeinsam in einer Altbauwohnung in Altenessen zu verbringen – sie übernachten dort, kochen gemeinsam, besuchen Veranstaltungen oder unternehmen Ausflüge in die Umgebung.“ Für die pädagogische und pflegerische Betreuung sei rund um die Uhr gesorgt.

Der Kurzurlaub eröffne den Teilnehmenden neue Erfahrungen beim Zusammenwohnen mit anderen Kindern und Jugendlichen – und das ganz unabhängig von der Familie, die das Wochenende für verschiedene eigene Aktivitäten nutzen kann. „Das Projekt ist überkonfessionell und nicht an eine besondere kirchliche oder überhaupt religiöse Zugehörigkeit gebunden“, sagt Koppelmann. Auch Kinder und Jugendliche mit Behinderung aus anderen Städten profitierten; mittlerweile reiche das Einzugsgebiet von Düsseldorf bis an den Niederrhein und ins Münsterland hinein.

Für die Miniferien existieren sogar Wartelisten

Der Kiesgarten ist ein Element, das Petra Kuhnhaus auf dem 900 qm großen Grundstück geschaffen hat. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Inzwischen existierten wegen der großen Nachfrage sogar Wartelisten für jedes Wochenende. Die Spende könne nun für Möbel und Elektrogeräte genutzt werden, die in die Jahre gekommen seien. Denn für die Ausstattung der Miniferienwohnung komme kein gesetzlicher Kostenträger auf; es gebe keinerlei öffentliche Zuschüsse.

„Unser ganzes Team bedankt sich herzlich bei den Eigentümern, die die Türen ihrer Gärten in diesem Jahr für die Öffentlichkeit geöffnet haben, und natürlich auch bei allen Besuchern“, erklärt Antje Dawideit.

„Dank dieser tollen Unterstützung können sich die Gäste unserer Miniferienwohnung demnächst über ein neues gemütliches Sofa und neue Spielmaterialien freuen. Außerdem können wir schon bald eine neue Waschmaschine und einen neuen Trockner anschaffen“, sagt sie.

Auch die Essener Bonnekamp-Stiftung profitiert

Es sei einfach schön, dass trotz der aktuellen Corona-Situation so viele Gäste den Weg in die Gärten gefunden hätten und nun mit ihrer Eintrittsspende die Miniferien und die beiden anderen gemeinnützigen Projekte unterstützen. In diesem Jahr profitieren auch die Bonnekamp-Stiftung Essen (3400 Euro) und die Kinderpatenschaften Hattingen (1000 Euro) von den Eintrittsgeldern.