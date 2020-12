Essener Heime appellieren an Familien: Besuche überdenken

Zum Weihnachtsfest gehören eigentlich Besuche von Angehörigen mit dazu. Essener Heime appellieren an die Familien, Kontakte so weit wie möglich zu beschränken.

Essen Besuche in Heimen zum Fest sind im begrenzten Rahmen erlaubt. Doch Häuser appellieren, bitte nicht alle Möglichkeiten auszuschöpfen

Essen Holsterhausen/Rüttenscheid. Familie mit Angehörigen, die in Seniorenheimen leben, stehen vor einer schwierigen Entscheidung: Sollen sie zum Fest die Eltern oder Großeltern zu sich nach Hause holen oder sogar ganz auf einen Besuch verzichten? „Man spürt, dass die Menschen vollkommen verunsichert sind“, sagt Bernd Kiefer, Leiter der sozialen Dienste im Holsterhauser Waldthausen-Stift.

FFP2-Masken sind beim Heimbesuch Pflicht

Rein rechtlich betrachtet sei natürlich beides erlaubt, doch er höre immer wieder von Gesprächen, in denen die Leute sich fragen, ob Kontakt in welcher Form wirklich eine gute Idee sei. Bei den Begegnungen, so betont er, gelten strenge Hygieneregeln. Ohne FFP2-Maske komme überhaupt niemand in einen der Wohnbereiche. Die Bewohner selbst seien auch angehalten, Mund- und Nasenschutz zu tragen. Sollten Senioren an Weihnachten zu ihren Angehörigen geholt werden, würde man den Familien auf jeden Fall dringend raten, ebenfalls den Hygieneschutz höchste Priorität einzuräumen.

Sorge angesichts der hohen Infektionsgefahr

Im Otto-Hue-Haus der Arbeiterwohlfahrt ist man schon einen Schritt weiter gegangen: „Wir haben uns zu einem Appell an alle Angehörigen entschlossen, die Bewohner doch bei uns im Haus zu lassen“, sagt Leiterin Anja Lohbeck. Bei aller Vorsicht, die die Verwandten sicherlich gelten lassen würden, sei die Gefahr einer Infektion doch enorm groß. Etwas anders verhalte es sich mit den Besuchen, doch auch hier habe der Gesetzgeber die Möglichkeiten deutlich begrenzt: Maximal dürfen zwei Mal zwei Gäste pro Tag einen Bewohner besuchen. In dieser Regelung finde sich ganz deutlich das Ansinnen wieder, die Kontakte weitestgehend einzuschränken.

Manche Senioren sind sehr traurig gestimmt

Lohbeck weiß, dass es manche Senioren traurig stimmt, wenn sie jetzt an das Weihnachtsfest denken, bei dem ihnen die beliebten Abläufe versagt bleiben. Doch die Einrichtung bemühe sich, im Rahmen der Möglichkeiten und trotz allem für eine passende Atmosphäre zu sorgen. Gemeinschaftlich den Heiligabend zu feiern, sei natürlich nicht möglich, aber die Mitarbeiter würden sich um die Bewohner kümmern.

Alltagsbegleiter sind mehr denn je gefragt

Eine wichtige Rolle spielen in diesen Tagen die Alltagsbegleiter in den Heimen, berichtet Bernd Kiefer. Deren Aufgabe besteht darin, die älteren Menschen auf Spaziergängen zu begleiten, mit ihnen zu basteln, zu spielen oder etwas vorzulesen. In den vergangenen Tagen haben sie gemeinsam mit den Senioren Weihnachtsbäume geschmückt, Lieder gesungen oder ihnen einfach zugehört. „An Heiligabend und den beiden weiteren Feiertagen wird ihre Hilfe mehr denn je gefragt sein“. Ihre Anwesenheit wisse sein Haus sehr zu schätzen, hebt Gerhart Claßen, Leiter des DRK-Seniorenzentrums an der Henri-Dunant-Straße hervor.

Bewohner erklären Verwandten: "Ihr braucht nicht kommen".

Gut ein Dutzend Kräfte seien in der Einrichtung tätig. Mit ihrem Engagement tragen sie zum Wohlbefinden der Bewohner bei, so Claßen. Er kenne auch einige Senioren, die ihren Angehörigen schon sehr deutlich zu verstehen gegeben hätten: „Ihr braucht nicht kommen“. Wer das Seniorenheim in Rüttenscheid aufsuchen will, den bittet die Leitung um einen Schnelltest. Das Verfahren habe sich bewährt, betont der Leiter. Inzwischen wissen nach seinen Worten die Verwandten, dass solche Testungen sehr gewünscht seien, denn sie bieten zwar keine absolute Garantie, aber doch eine gewisse Sicherheit. Für die Mitarbeiter und Bewohner seien die regelmäßigen Tests ohnehin Pflicht.

Entscheidungen kosten Überwindung

Nach seinem Kenntnisstand haben Angehörige angesichts der hohen Infektionszahlen umgeschwenkt und lassen Oma, Opa, Vater oder Mutter im Heim. Eine solche Entscheidung koste sicherlich Überwindung, sagt Claßen. Er wisse von ganz wenigen Senioren, die während der Festtage abgeholt würden. Wie anders sei es doch in all den anderen Jahren: Da verbringe ein großer Teil der Bewohner das Fest bei den Angehörigen.

Weihnachtsfeiern im ganz kleinen Kreis

Im Seniorenzentrum St. Martin an der Rüttenscheider Straße trifft man derzeit Vorbereitungen für Weihnachtsfeierlichkeiten in kleinen Kreisen. Jeder Wohnbereich bleibt unter sich. Mit entsprechender Deko, Gesang und Plätzchen solle für weihnachtliche Stimmung gesorgt werden. An den Tagen vom 25. bis 27. Dezember werde man in der Caféteria kleine Besucherecken einrichten, damit Gäste und Bewohner sich "gemütlich und in Ruhe zusammensetzen können", sagt Geschäftsführer Markus Kampling. Das Einhalten aller Hygiene- und Schutzmaßnahmen sei selbstverständlich.

Heimleiter: "Das wären 1200 Besucher an den Festtagen"

Er begründet auch, weshalb das Haus ebenso ähnlich wie das Holsterhauser Awo-Heim an die Familien appelliert, sehr sorgsam mit den Besuchsmöglichkeiten umzugehen. Laut der geltender Verordnungen sei es an allen Weihnachtstagen erlaubt, dass ein Bewohner zwei Mal pro Tag von bis zu zwei Personen besucht werde. „Für unser Seniorenzentrum würde dies bedeuten, dass über die Weihnachtsfeiertage mehr als 1200 Besucher zu den uns anvertrauten Personen kommen können". Das berge ein enormes Risiko für "unsere so vulnerable Personengruppe. Ganz zu schweigen von der Möglichkeit, das Haus für bis zu sechs Stunden für eine private Feier zu verlassen.“

Geschenke und Videotelefonie statt Besuchen

Grundsätzlich sei ein durchaus verantwortungsbewusstes Verhalten der Familien zu beobachten, betont Kampling und steht mit seiner Einschätzung nicht allein. Auch aus den anderen Häusern ist zu hören, dass meisten Angehörigen sich an die Coronaregeln halten. Einige Familien haben sich überlegt, Geschenke abzugeben und im Laufe der Feiertage zum Telefonhörer zu greifen. Mitunter nutzen die Angehörigen auch die Videotelefonie.