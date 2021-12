Essener Heilpraktiker: „Wir sind keine Corona-Leugner“

Klaus Peter Dietz bietet in seiner Essen-Rüttenscheider Praxis medizinische Hypnose an.

Essen-Rüttenscheid. Der Rüttenscheider Heilpraktiker Klaus Peter Dietz will Ängste heilen. Dass manche sein Metier mit Querdenkern verbinden, versteht er nicht.

Verschwörungstheoretiker, Esoteriker, Heilpraktiker: Geht es um eine spezielle Gruppe von Corona-Skeptikern, dann werden diese drei Fraktionen manchmal in einem Atemzug genannt. Völlig zu unrecht, sagt Klaus Peter Dietz, Heilpraktiker mit Praxis in Rüttenscheid. Er wolle gerade in der Corona-Zeit den Menschen helfen, sagt Dietz. Denn die kämen momentan mit riesigen Sorgen und Ängsten zu ihm.

Dietz behandelt in seiner Praxis seit 25 Jahren Menschen mit psychosomatischen Beschwerden, Ängsten und Depressionen. Das Patientenaufkommen habe in letzter Zeit massiv zugenommen, berichtet er: „Nach dem schönen Sommer ist die aktuelle Situation für viele schlimmer denn je. Sie haben sich in Sicherheit gefühlt – und sind dann tiefer gestürzt als je zuvor.“

Essener Heilpraktiker: Völlig neue Zielgruppe durch Corona

Angst vor der Krankheit selbst, Angst vor dem Verlust von geliebten Menschen, vor dem Verlust des Jobs und vor der Zukunft: All das beschäftigte die Leute momentan, erzählt Dietz. Durch Corona habe sich eine völlig neue Zielgruppe erschlossen. Menschen, die noch nie zuvor mit Angststörungen oder psychischen Problemen zu tun gehabt hätten, stünden nun vor seiner Tür.

Dass Heilpraktiker immer wieder in Zusammenhang mit dem Querdenker-Milieu in die Schlagzeilen geraten, bedauert Dietz. „Wir sind keine Corona-Leugner“, sagt er. „Ich bin mittlerweile dreimal geimpft.“ Die Kolleginnen und Kollegen, die so denken, verstehe er nicht. Allerdings kenne er selbst auch keinen einzigen Heilpraktiker, den er in die Ecke der Impfgegner einordnen würde. Dietz betont vielmehr: „Impf-Verweigerer gibt es überall. Wie wir gerade gesehen haben, auch in der Bundesliga.“

Essen: Naturheilpraxis arbeitet mit medizinischer Hypnose

Dietz’ Therapiemittel ist die medizinisch-klinische Heilhypnose. Die hat, wie er betont „nichts mit Show-Hypnose“ zu tun, sondern sei medizinisch anerkannt. Auch gebe es kein Pendel oder sonstigen Schnickschnack, den man aus dem TV kennt. Was es jedoch tatsächlich gibt, ist die bequeme Liege. Dort versetzt Dietz seine Patientinnen und Patienten in einen tiefen Ruhezustand, der Zugang zum Unterbewusstsein verschaffen soll. „Das ist der Bereich, der alles steuert“, erklärt der Heilpraktiker. In diesem Zustand sei es möglich, bestimmte Verhaltens- und Denkmuster umzustrukturieren..

Das gilt auch für Laster wie das Rauchen – ein Thema, das Dietz besonders in der aktuellen Situation am Herzen liegt. „Die Menschen müssen lernen, besser mit sich umzugehen und ihr Immunsystem zu schützen“, sagt er. Er verspricht, Menschen in einer einzigen Sitzung das Rauchen auszutreiben. Bei schwerwiegenden seelischen Leiden wie Depressionen sei das dagegen nicht so einfach. „Da liegt ja häufig der Auslöser schon in der Kindheit“, so Dietz. Man nähere sich dem Problem dann in mehreren Hypnose-Sitzungen.

Nähere Informationen und Termine gibt es unter 0201 - 10 55 873 oder www.mental-training.net.

