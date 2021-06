Essener Goetheschüler setzen sich für Artenschutz ein

Essen-Bredeney. Sabrina Heiser war Schülerin in Essen und ist heute Wissenschaftlerin in den USA: Achtklässlern erzählte sie über ihre Arbeit in der Antarktis.

Seit April arbeiten die bilingualen Kurse der achten Klasse der Goetheschule an einem englischsprachigen Erdkundeprojekt über bedrohte Lebensräume und den Erhalt der Artenvielfalt. Online tauschten sich die 45 Schülerinnen und Schüler über die schuleigene Lernplattform im Mai mit Meeresbiologin Sabrina Heiser aus, die an der Universität von Alabama at Birmingham (USA) unterrichtet.

Die Doktorandin, die an der Goetheschule den Doppelabschluss Abitur und International Baccalaureate in deutscher und englischer Sprache abgelegt und danach in Plymouth (Großbritannien) studiert hat, erforscht heute die antarktischen Unterseewelten. Die passionierte Taucherin verbrachte insgesamt fast drei Jahre an den Polarstationen Rothera und Palmer Station und ist heute Expertin für die bunten Algenwälder, die auch im eisigen Klima der Ozeane gedeihen.

Videokonferenz mit Wissenschaftlerin in den USA

Sabrina Heiser ist ehemalige Goetheschülerin und forscht heute in den USA. Sie berichtete von ihrem Arbeitsalltag im antarktischen Winter. Foto: Goetheschule

In der 90-minütigen Videokonferenz mit der Wissenschaftlerin, die wegen der Zeitverschiebung zwischen Essen und Alabama abends stattfinden musste, hatten die Schüler viele unterschiedliche Fragen, die Sabrina Heiser geduldig in englischer Sprache beantwortete. So erzählte sie zum Beispiel von ihrem Arbeitsalltag im antarktischen Winter, von ihren Erfahrungen als Frau in der Forschung, von gefährlichen Begegnungen mit bis zu drei Metern großen Seeleoparden und davon, dass Pinguine ihre Lieblingstiere und die Namensgeber ihres Wissenschaftsblogs sind.

Die Goetheschüler arbeiten nun daran, das Gelernte online für die Partnerschulen der Goetheschule in Dänemark, Schweden, Polen, Litauen und Spanien zur Verfügung zu stellen. Im September wird zum Abschluss des Projekts eine Delegation von Schülern und Lehrern nach Dänemark reisen, wo ein Renaturierungsprojekt initiiert wird. Die Schüler aus den beteiligten sechs Projektländern werden vor Ort eine Woche lang zusammenarbeiten, um wieder Behausungen, Nistmöglichkeiten und Lebensräume für Tierarten zu erschließen, die in den vergangenen Jahren durch den Menschen fast verdrängt worden sind, insbesondere heimische Insekten und Vögel. Mit ihren Texten und Bildern werden die Schülerinnen und Schüler außerdem eine Öffentlichkeitskampagne zu Artenschutz und Klimawandel unterstützen.

