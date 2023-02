Essener gewinnt bei Rednerwettstreit: Diese Tipps hat er

Essen. Was macht eine gute Rede aus? Carsten Frick aus Essen muss es wissen. Er hat den 13. Internationalen Speaker Slam gewonnen.

Carsten Frick hat den 13. Internationalen Speaker Slam gewonnen. Bei dem Redner-Wettkampf trat der 45-jährige Essener gegen insgesamt 147 Teilnehmer aus 21 Nationen an und konnte in seiner Kategorie Marketing einen „Excellence Award“ mit nach Hause nehmen. Im Berufsleben ist Carsten Frick Immobilienmakler und Coach.

Herr Frick, wie kommt man darauf, sich freiwillig auf die Bühne zu stellen und vor 200 Leuten einen Vortrag zu halten? Noch dazu ohne Manuskript und mit nur vier Minuten Zeit?

Ich bin seit 14 Jahren Immobilienmakler und arbeite daher von Haus aus mit Menschen zusammen. Fachwissen und Erfahrung sind in dem Beruf die eine Seite, man braucht aber auch viel Einfühlungsvermögen und Überzeugungskraft. Das gleiche gilt für meine Marke „Mein Makler“, die ich vor einigen Jahren gegründet habe. Mir war damals schnell klar, dass ich ein guter und gewinnender Markenbotschafter für meine Idee sein muss. Der Erfolg gibt mir offenbar recht. Dem Verbund gehören mittlerweile 30 Partner an. Außerdem unterrichte ich in meiner eigenen Akademie regelmäßig angehende Immobilienmakler. Auch dabei geht es darum, meine Botschaften möglichst überzeugend rüberzubringen. Aber klar, vor 200 Menschen zu sprechen und vor allem sich einer Jury zu stellen, ist für mich auch nicht alltäglich.

Ihr Thema beim Redner-Wettkampf war: „Die Welt braucht bessere Immobilienmakler“. Das klingt jetzt eher nicht so spannend, um damit einen großen Zuhörerkreis von den Sitzen zu reißen.

Bei einem Vortrag kommt es weniger auf den Inhalt an, sondern auf die Art und Weise, wie man etwas vorträgt. Wir alle sind doch dann von Vorträgen begeistert, wenn sie uns berühren und motivieren. Aber so speziell finde ich das Thema nun auch nicht. Jeder von uns hat doch eine Beziehung zu Immobilien. Darin stecken unzählige Geschichten und Emotionen. Schließlich geht es um eines der ureigensten Dinge in unserem Leben, nämlich unser Zuhause. Dieses Bild in meinem Vortrag aufzumachen, war mir wichtig. Denn ein guter Redner erzeugt Bilder im Kopf der Zuhörer.

Carsten Frick bekommt seinen Award beim 13. Internationalen Speaker Slam vom Gründer des Wettbewerbs, Hermann Scherer, überreicht. Foto: Justin Bockey

Kann jeder ein guter Redner werden?

Jeder kann das mit etwas Übung. Wichtig ist aber, authentisch zu bleiben.

Wie oft haben Sie ihren Vortrag vor dem Wettstreit geübt?

Mehrmals ein paar Tage vorher. Ich habe aber gar nicht erst versucht, etwas auswendig zu lernen. Ich hatte mir als roten Faden lediglich drei Worte zurechtgelegt: Steine, Emotionen, Lösung.

Wie groß war Ihr Lampenfieber vor der Rede?

Hinter der Bühne lag jede Menge Adrenalin in der Luft. Die Anspannung war zum Greifen. Bis wenige Augenblicke vor dem Auftritt hatte ich zwar das Gefühl, dass ich in mir selbst ruhe. Als dann aber der Countdown die letzte Minute herunter zählte, da nahm die Nervosität schon zu. Auf der Bühne ließ das dann aber schnell wieder nach. Meine größte Angst war eigentlich nur, dass ich meine Rede nicht in den vier Minuten schaffe. Ich war nach 3:50 Minuten fertig.

Haben Sie einen Tipp, wie man die Nervosität vor einem Auftritt besiegt?

Tief durchatmen und sich möglichst nicht verrückt machen. Wenn man gut vorbereitet ist, kann eigentlich nichts passieren.

Was machen Sie nun mit dem Erfolg?

Ich werde weitermachen und noch mehr Bühnen erobern. Mein Ziel ist es, noch mehr Menschen – auch über das Immobilienthema hinaus – zu begeistern und zu motivieren.

