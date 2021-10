Essener Gesamtschul-Neubau vertreibt Treffpunkt Süd

Essen-Altenessen. Die neue Essener Gesamtschule wirft ihre Schatten voraus. Der Treffpunkt Süd, gegründet während der Flüchtlings-Krise, musste umziehen.

Im Jahr 2015 wurde der Treffpunkt Süd gegründet, um Flüchtlingen zu helfen, sie zu beraten und ihnen Begegnungsmöglichkeiten zu bieten. Mittlerweile hat sich der Ort mit seinen vielen Angeboten etabliert und wechselt jetzt den Standort.

Treffpunkt Süd jetzt im Pfarrsaal der Herz-Jesu-Gemeinde

Bisher lag der Treffpunkt auf dem Fußballplatz des Vereins Juspo Altenessen an der Erbslöhstraße. Genau dort wird in den nächsten Jahren eine neue Gesamtschule gebaut. Also hieß es für das Team Kisten packen und 700 Meter weiter alles wieder auspacken: Ab sofort finden die Angebote im Pfarrsaal der Herz-Jesu-Gemeinde an der Bäuminghausstraße unweit des Westerdorfplatzes statt.

„Der Treffpunkt hat sich zu einer festen Institution ehrenamtlichen Engagements etabliert“, weiß Tanja Rutkowksi von der Caritas-SkF-Essen gGmbH (cse) als Betreiber. Und das trotz Corona-Krise und Umzug, der schon lange im Raum stand. Der Rat der Stadt hatte sich im Herbst 2018 auf diesen Standort geeinigt. Die Kirche selbst werde im Zuge des Pfarrentwicklungsprozesses aufgegeben, soll aber weiter ein Ort für Begegnungen sein.

Treffpunkt Süd zieht Menschen aus ganz Essen an

Im Treffpunkt Süd gehen jede Woche rund 100 Menschen ein und aus, die einst aus unterschiedlichsten Ländern und jetzt aus unterschiedlichsten Stadtteilen kommen. Einige kommen aus Altenessen, andere auch aus Freisenbruch und Kray: Sie alle wollen andere treffen, die deutsche Kultur kennenlernen, sich ein Netzwerk aufbauen. Manche brauchen Hilfe im Bürokratie-Dschungel, andere einen Sprachkurs und wieder andere Hilfe am Computer.

Im Treffpunkt Süd wird zusammen genäht, repariert, gequatscht, gefrühstückt und ab dieser Woche gibt es auch ein kostenloses Herbstferienprogramm mit Tanz- und Bastelworkshops. Die Ehrenamtlichen wollen mit den Besuchern aber nicht in einer Blase leben, sondern besuchen regelmäßig Veranstaltungen in Essen - zuletzt die Eröffnung des Spindelmannparks.

Der Treffpunkt Süd musste zur Bäuminghausstraße umziehen, da an dem alten Standort in Essen eine Gesamtschule gebaut wird. Foto: Kira Alex / FUNKE Foto Services

Am alten Standort des Treffpunkt Süds werden in den kommenden Jahren die Bagger rollen, denn dort wird eine neue Gesamtschule für 1300 Schüler entstehen. Jasmin Trilling vom Stadtpresseamt erklärt, dass Anfang des Jahres der Bebauungsplan offengelegt werden soll. Trilling: „Der Rückbau inklusiver alle vorhandenen Aufbauten ist für Sommer 2022 vorgesehen.“ Baubeginn soll dann Mitte 2023 sein. Trotz einiger Verzögerungen soll der Zeitplan eingehalten werden und die Schulglocke 2026 läuten. Klaus Hagen (SPD), stellvertretender Bürgermeister für Altenessen, Vogelheim und Karnap betont: „Wir dürfen uns keine weiteren Verzögerungen leisten.“ Die Schülerzahlen würden in den nächsten Jahren weiter steigen, darauf müsse die Stadt vorbereitet sein.

Gesamtschule in Essen soll auch Treffpunkt für Menschen im Stadtteil sein

Vor gut einem Jahr hatte die Stadt den Siegerentwurf vorgestellt, der von oben wie ein Windmühlenrad wirkt: In der Mitte befindet sich das zentrale Gebäude mit offenem Forum, Mensa und Aula, drei Lernhäuser und ein Sporthaus schließen sich überlappend an den vier Ecken an. Drumherum gibt es viel Grün und viel Freiflächen, die für Pause und Sport genutzt werden können, dazu ein Amphitheater und eine Mensaterrasse. Das Schulgebäude, das die v-architekten GmbH aus Köln gemeinsam mit den club L94 Landschaftsarchitekten entworfen haben, überzeugte zudem durch einen hohen Anteil an regenerativen Energien wie Photovoltaikanlagen auf den Flachdächern der Gebäude, die wiederum aus Holz und Stahlbeton bestehen.

Die Türen sollen dann nicht nur für Schüler und Schülerinnen geöffnet werden, sondern die Schule soll auch Angebote und Begegnungsmöglichkeiten für die Menschen im Stadtteil bieten - das könnten ähnliche Angebote sein, wie es sie jetzt schon einige hundert Meter weiter im Treffpunkt Süd gibt.