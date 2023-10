Essener Gemeinde verabschiedet Pfarrer in den Ruhestand

Die evangelische Kirchengemeinde Dellwig-Frintrop-Gerschede verabschiedet Pfarrer Fritz Pahlke in den Ruhestand. Er war jahrzehntelang in Essen im Dienst.

Essen. Fritz Pahlke war jahrzehntelang als Pfarrer in Essen im Dienst. Was er kurz vor seinem Ruhestand über die Lage der evangelischen Kirche sagt.

Pfarrer Fritz Pahlke wird im Gottesdienst am Sonntag, 29. Oktober 2023, um 15 Uhr im Gemeindezentrum Kattendahl, Kattendahlhang 12a, in den Ruhestand verabschiedet. Die Superintendentin des Kirchenkreises Essen, Marion Greve, wird ihn im Beisein der Gemeinde aus seinem langjährigen Dienst entpflichten. Fast vier Jahrzehnte lang war der Theologie hauptamtlich in der evangelischen Kirche tätig, davon die letzten 25 Jahre in seiner jetzigen Gemeinde Dellwig-Frintrop-Gerschede. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt das Presbyterium zu einem Empfang ein.

Pahlke wurde 1960 in Bedingrade geboren, machte sein Abitur in Borbeck und studierte evangelische Theologie in Bochum und Bonn. Nach seinem Vikariat in Mülheim-Heißen kam er 1986 als Pastor im Hilfsdienst nach Altendorf. In der Christuskirche an der Röntgenstraße wurde er im August 1986 ordiniert und ein Jahr später als Pfarrer im ersten Pfarrbezirk der Gemeinde eingeführt. Nach zwölf Jahren wechselte Pahlke in die Gemeinde Dellwig-Frintrop-Gerschede, wo er am 1. März 1998 als Pfarrer für den Gemeindebezirk Kattendahl eingeführt wurde.

Essener Pfarrer ist auch leidenschaftlicher Karnevalist

Wie viele Kinder er getauft, wie oft Konfirmationen durchgeführt, Ehepaare getraut und Menschen zu Grabe getragen habe, hat Fritz Pahlke nicht gezählt – geschweige denn die Menschen, denen er im Laufe seiner vielen Dienstjahre begegnet ist. Dass sich Fröhlichkeit und Frömmigkeit nicht ausschließen, zeigte sich mindestens einmal im Jahr, wenn Fritz Pahlke die Kanzel mit der Bütt tauschte und zum „Karneval im Kattendahl“ einlud. Mehrere Auszeichnungen zeugen von seiner karnevalistischen Leidenschaft.

In den vergangenen Jahrzehnten habe sich auch in der Kirche viel verändert, stellt Fritz Pahlke fest. Die Kirchenbänke im Gottesdienst am Sonntag seien leerer geworden, manch Gemeindeaktivität musste mangels Interesses eingestellt werden.

„Gerne kommt man dann ins Klagen, dass früher alles besser war und es jetzt nur noch traurig ist. Das Klagen aber wäre völlig falsch. Vielmehr müssen wir uns den Veränderungen stellen und dürfen sie aktiv mitgestalten. Das ist unsere Aufgabe“, gibt er seiner Gemeinde wie der Kirche insgesamt mit auf den Weg. „Ich danke für alle freundliche Aufnahme und Begleitung, kritische Anmerkungen, für alle Zusammen- und Mitarbeit und für manche Freundschaft, die entstanden ist. Es war mir eine Ehre und besondere Freude, dass ich Pfarrer hier in Frintrop sein durfte.“

