Trotz Corona hat die St.-Andreas-Gemeinde in Essen-Rüttenscheid einen stimmungsvollen Martinsabend erlebt: Die Anwohner jener Straßen, durch die normalerweise der Martinsumzug führt, hatten ihre Häuser festlich geschmückt und beleuchtet.

Darum hatte die Referentin der Gemeinde, Martina Stodt-Serve, im Vorfeld gebeten – und viele Nachbarn machten mit.

Nachbar Klaus Kurz stellt Hausfassade für riesigen St. Martin zur Verfügung

Allen voran Klaus Kurz: Der 75-Jährige ist in der Philippinenstraße aufgewachsen und freut sich jedes Jahr über die Kinder, die mit Laternen an seinem Haus vorbeiziehen. In diesem Jahr gab er für die vielen schönen Momente der vergangenen Jahre etwas zurück: Er stellte seine Haus-Fassade zur Verfügung, auf die vom gegenüberliegenden Gemeindehaus aus ein überdimensionaler St. Martin mittels Beamer projiziert wurde. Die Aktion war dabei auf den Mittwochabend beschränkt.

Wie seine Nachbarn hatte er außerdem das Haus mit Laternen und Lichtern geschmückt – und stellte noch eine Musikbox draußen auf. Obwohl gerade nicht gesungen werden darf, waren so dennoch Martinslieder in der ganzen Straße zu hören.

Viele Besucher kamen vorbei – natürlich unter Coronaschutz-Bedingungen

„Das Interesse war wirklich groß: Viele Leute aus der Nachbarschaft sind vorbei gekommen und viele Familien mit Kindern – aber alles sehr coronakonform, die haben fast alle Masken getragen und Abstand gehalten, das hat wirklich gut geklappt“, sagt Kurz. Und weil sich Freude ebenso gut teilen lässt, wie der Mantel vom besungenen Martin, sei von negativer Stimmung aller Corona-Auflagen zum Trotz keine Spur gewesen.

Dass sich St. Martin auch mit digitalen Hilfsmitteln feiern lässt, hatte zuvor auch die benachbarte Schwester-Gemeinde St. Ludgerus und Martin bewiesen: Die Gemeindejugend hatte die Martinsgeschichte nachgespielt und das Video dazu bei Facebook geteilt.