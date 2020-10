Essener Fußballklubs kritisieren neue Corona-Regeln im Sport

Das dynamische Corona-Infektionsgeschehen wirbelt auch den Amateursport wieder ordentlich durcheinander. Die Nachbarstadt Bochum etwa hat am Montag den zweiten Sport-Lockdown des Jahres beschlossen: Hallen, Fußballplätze, Schwimmbäder sind dicht. Ähnlich verfährt Duisburg. Essen hingegen versucht einen Kompromiss. Auf den Plätzen wird zwar weiterhin gekickt, allerdings bleiben Duschen und Umkleiden dicht. Und: Auch in Essener Klubheimen gilt ab sofort die Sperrstunde ab 23 Uhr.

Die neuen Regeln für den Amateursport hat die Stadtverwaltung in enger Absprache mit dem Essener Sportbund (Espo) getroffen, sie gelten zunächst bis Ende dieser Woche (31. Oktober). „Unser vorrangiges Ziel ist es, den Spielbetrieb im Amateursport aufrechtzuerhalten“, sagt der designierte Espo-Geschäftsführer Thorsten Flügel.

Der Espo-Mann beruft sich auf die Expertise des Essener Gesundheitsamtes. „Es hat uns bestätigt, dass der Sport kein nennenswerter Infektionsherd ist.“ Selbst bei so genannten Kontaktsportarten wie etwa Fußball oder Handball, wo sich die Sportler bei Zweikämpfen zwangsläufig sehr nahe kommen, komme es kaum zu Corona-Infektionen. Problematisch sei hingegen der Aufenthalt in geschlossenen Räumen wie Duschen und Umkleiden. „Deshalb bleiben diese jetzt dicht“, so Flügel.

Fußballklubs wie FC Kray verweisen auf weite Anreise der Gästeteams

Die neue Regelung gilt für alle städtischen Sportanlagen außerhalb des Schulsports, aber auch für Sportstätten in eigenverantwortlicher Nutzung der Sportvereine. Nicht betroffen sind die städtischen Schwimmbäder und die Sport- und Gesundheitszentren.

Das Echo bei den Vereinen ist geteilt. „Bei Fußballvereinen hörten wir Unmut“, räumt Flügel ein. Die Verantwortlichen des FC Kray etwa halten gar nichts davon, dass Duschen und Umkleiden geschlossen werden. Einem Gästeteam, das eine lange Anreise bis Essen habe, sei keinesfalls zuzumuten, bis nach Mitternacht ungeduscht die Heimreise anzutreten, heißt es. Aber auch bei denen, die kurze Wege zum Sportplatz hätten, komme Kritik auf, so der Espo-Verantwortliche. Durchgeschwitzt nach dem Spiel in den Bus – das rufe bei so manchem Kopfschütteln hervor.

In Vereinsheimen gelten Sperrstunde ab 23 Uhr und Verkaufsverbot von Alkohol

Die neuen Regeln treffen ferner Vereinsheime, „die im Eigentum von eingetragenen Vereinen stehen bzw. von solchen betrieben werden . . . auch solchen ohne Gaststättenerlaubnis“. Auch hier gilt jetzt die Sperrstunde ab 23 Uhr inklusive Verbot von Alkoholverkauf. Die Stadt orientiert sich an derselben Verordnung, die bereits für Gaststätten gilt. Thorsten Flügel hält diese Vorgehensweise für notwendig, zumal „die Eigenverantwortung des Einzelnen nachlässt“.

Sport-Lockdown im Frühjahr dauerte fast zwei Monate Mit dem Ausbruch der Corona-Infektion im Frühjahr hat der Essener Sport einen kompletten Lockdown erlebt. Vom 16. März bis zum 7. Mai waren alle Sportstätten der Stadt geschlossen. Gut zehn Tage nach den städtischen Sportplätzen sind am 18. Mai in Essen auch zahlreiche Turnhallen der Sport- und Bäderbetriebe Essen im gesamten Stadtgebiet wieder geöffnet worden – „zur Förderung des Breitensports der Vereine“, wie die Stadt betonte. Der Essener Sportbund ist der Dachverband der Essener Sportvereine. Thorsten Flügel übernimmt Anfang 2021 die Nachfolge von Geschäftsführer Wolfgang Rohrberg.

In Anlehnung an die Empfehlungen des Schulministeriums für den Schulsport appellieren die Stadt Essen und der Espo dringend an alle Vereine und Sporttreibenden, auf kontaktintensive Übungen zu verzichten und auf alternative Übungen auszuweichen. Um das Ansteckungsrisiko zu mindern, sei wichtig, die Räumlichkeiten jederzeit zu durchlüften. „In den derzeit zur Verfügung stehenden Sporthallen der Stadt Essen ist das Lüften sichergestellt“, betont die Stadt in einer Pressemitteilung.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]