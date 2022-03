Essener Fotografin reist mit umgebautem Bus zu Hochzeiten

Essen-Rüttenscheid. Joana Rudziok alias „Traumklick“ aus Essen-Rüttenscheid ist Hochzeitsfotografin. Wenn gewünscht, reist sie mit ihrem umgebauten Fotobus an.

Joana Rudziok erinnert sich noch gut an den Berufsorientierungstest, den sie in der neunten Klasse machen musste. Die Agentur für Arbeit hatte Multiple-Choice-Fragen vorbereitet. „Am Ende kam heraus, dass ich entweder Fotografin oder Feldmarschall werden sollte“, erzählt die Rüttenscheiderin lachend. „Feldmarschall war dann wohl nichts für mich.“ Dass sie gerne hauptberuflich fotografieren würde, war der 28-Jährigen dagegen schon früh klar. Heute arbeitet sie vor allem als Hochzeitsfotografin – und bringt dabei gern ihren umgebauten VW-Bus, eine „Fotobox auf Rädern“, mit.

Seit ihrer Ausbildung fotografiert Rudziok Paare am schönsten Tag ihres Lebens. Als sie in den Job einstieg, war sie 16 Jahre alt und hatte gerade die Realschule abgeschlossen. Noch heute fotografiert sie Hochzeiten am allerliebsten. Das Meer an Emotionen, das Mitfiebern mit der Braut, der Bräutigam, der manchmal beruhigt werden muss: „Das alles ist immer wieder aufs Neue aufregend – jede Hochzeit ist anders.“

Essenerin baute einen VW-Bus zur rollenden Fotobox um

Voll selbstständig unter dem Namen „Traumklick“ ist die 28-Jährige jedoch erst seit 2019. Zuvor war sie in einem Werbestudio und bei einer Kindermodellagentur angestellt. Die Selbstständigkeit gab ihr die Möglichkeit, ein besonderes Projekt umzusetzen: Sie kaufte einen VW-Bus Modell T2, Baujahr 1973, und baute ihn zu einer rollenden Fotobox um. „Traumbulli“ nennt sie ihr Gefährt. In ihrem Bus haben Gäste auf Hochzeiten, Firmenfeiern oder anderen Veranstaltungen die Möglichkeit, selbst auf den Auslöser zu drücken und ihre Erinnerungen festzuhalten.

Joana Rudziok aus Essen-Rüttenscheid ist als Hochzeitsfotografin unterwegs. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Gemeinsam mit einem Sattler und Tischler hat Rudziok die Inneneinrichtung des Busses gestaltet, eine gemütliche Sitzfläche geschaffen, Laminatboden verlegen lassen, selbst Gardinen und Kissen genäht. Auf einer Bank mit ledernem Sitzpolster kann man nun Platz nehmen, bunte Mützen und Perücken aus Rudzioks Verkleidungssortiment aufsetzen und eine eingebaute Kamera bedienen. Der ebenfalls eingebaute Drucker sorgt dafür, dass die Gäste das Bild gleich mitnehmen können. Auch ein Blitz gehört zum Repertoire.

Rüttenscheider Fotografin möchte möglichst ungestellte Bilder machen

Rudzioks Angebot passt in eine Zeit, in der Hochzeiten immer mehr zu großen Events werden. Brautpaare übertrumpfen sich mitunter gegenseitig darin, wer seinen Gästen den unvergesslichsten Tag geschenkt hat. „Um Fotoboxen auf Hochzeiten gibt es ja schon länger einen großen Hype“, erklärt Rudziok. Tatsächlich sei ihr Bus aber nicht nur etwas für die fotofixierte Instagram-Generation: „Ältere fühlen sich in die Zeit zurückversetzt, als solche VW-Busse überall auf den Straßen herumfuhren. Und Kinder klettern gern darin herum.“

Im Bus der Essener Fotografin Joana Rudziok können Hochzeitsgäste Platz nehmen und selbst auf den Auslöser drücken. Foto: Rudziok / Traumklick

950 Euro für vier Stunden Nutzungsdauer Vier Stunden den „Traumbulli“ zu nutzen, kostet 950 Euro inklusive Anfahrt im Umkreis von Essen. Das ist die Mindestnutzdauer, die Joana Rudziok anbietet. Angebote für längere Zeiten können individuell abgesprochen werden. Weitere Informationen gibt es auf der Website www.traumklick.de, per Mail an info@traumklick.de oder unter 0157 80562677.

Als Hochzeitsfotografin legt Rudziok vor allem Wert darauf, dass die Bilder nicht zu gestellt aussehen. „Meist lade ich die Paare dazu ein, einen kleinen Spaziergang mit mir zu machen“, beschreibt sie. „Weil auf der Hochzeit ja oft viel Trubel herrscht, ist die Zeit der Paarfotos die einzige, in der Braut und Bräutigam zu zweit sind.“ Sie fordere das Paar dann auf, die ruhigen Minuten zu genießen und den Tag Revue passieren zu lassen – keine Posen, sondern innige Momente. „Dabei begleite ich die beiden.“ Anschließend bearbeitet sie die Bilder noch einmal ausführlich, bevorzugt mit warmen Farben.

Bus der Essener Fotografin ist gerade in der Werkstatt

Großer Wermutstropfen: Aktuell ist Rudzioks Fotobus in der Werkstatt. Der Verkäufer habe sie ganz schön übers Ohr gehauen und viele Schäden an dem alten Schätzchen verschleiert, erzählt sie resigniert. Vor einiger Zeit habe sie einen Unfall gehabt. Der Bus? Danach nicht mehr fahrtüchtig. Anfangs zog die Rüttenscheiderin ihre Fotobox auf Rädern kurzerhand mit dem Anhänger zu Veranstaltungen. „So musste ich meine Aufträge nicht absagen“, erklärt sie. Nun wird das Gefährt aber rundum repariert, damit es bald wieder einsatzfähig ist – für die nächste Hochzeit.

