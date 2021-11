Essener Fotograf will Blick für die Realität schärfen

Genau hingeschaut hat Bernhard Trautvetter bei seinen Fotografien von Kunstobjekten im Stadtbild des Reviers. Eine Auswahl seiner Arbeiten zeigt er nun in der Alten Cuesterey in Borbeck.

Essen-Borbeck. Bernhard Trautvetter zeigt Fotografien in der Alten Cuesterey in Essen-Borbeck. Seine Werke sollen Betrachter dazu bringen, „genauer hinzuschauen“.

Bildgestalter, Lyriker und Friedensaktivist – Bernhard Trautvetter stellt in der Alten Cuesterey in Borbeck eine Auswahl seiner Fotografien vor. Diese sollen Aufmerksamkeit erwecken, aber vor allem zum „genauen Hinschauen“ animieren, wie der Essener Künstler sagt.

„Revierart - Kunst im Stadtbild des Reviers“, so der Titel der Ausstellung, gibt einen Einblick in die Kultur der Region, die eine Metropole des Wandels und der Begegnung von Ideen, Visionen, Hoffnungen aus verschiedenen Regionen Europas und der Welt ist. Dazu hat Bernhard Trautvetter die Kamera in die Hand genommen und sehr detailverliebt Kunstwerke im öffentlichen Raum in Szene gesetzt. Durch ihn erhalten diese eine neue Dimension, ermöglicht Trautvetter doch durch seine Bildgestaltung einen völlig neuen Blick auf Dinge, die den Menschen längst zur Gewohnheit geworden sind.

Lyrische Abende begleiten die Ausstellung in der Alten Cuesterey in Essen-Borbeck

Trautmann einfach als Fotografen zu bezeichnen, wäre zu trivial. Seine Intention, sein zu Grunde liegendes Prinzip geht viel weiter: „Ich möchte dem Betrachter ein Gefühl für die Idee des Bildes geben“, sagt Trautvetter, der 1954 in Lauterbach/Vogelsberg geboren wurde, aber bereits seit 1973 in Essen wohnt. Seine Motive fand er auf dem Borbecker Marktplatz, am „Haus der Technik“ in der Essener City, aber auch beispielsweise an der Villa Hügel und am RWE-Turm, den er auch während seiner Entstehung ablichtete.

Die Ausstellung in der Alten Cuesterey wird begleitet von zwei lyrischen Abenden: Am 18. November ab 19 Uhr: „Das Revier - das Große im Kleinen“ sowie am 20. November, 19 Uhr: „Wandel durch den Wandel des Reviers“.

Ausstellung „Revierart – Kunst im Stadtbild des Reviers“: Eröffnung: Sonntag, 14. November, 15 Uhr, in der Alten Cuesterey, Weidkamp 10. Öffnungszeiten: täglich außer montags von 14 bis 17 Uhr. Die Ausstellung ist bis zum 28. November geöffnet.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen