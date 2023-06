Essener Firmenlauf 2023: Diese Straßen werden gesperrt

Essen. Der Essener Firmenlauf startet am Dienstag (20.6.). Mit dem Laufevent sind Verkehrseinschränkungen verbunden. Was Autofahrer wissen müssen.

Rund 12.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 521 Unternehmen starten am Dienstag (20. Juni) bei der 13. Auflage des Essener Firmenlaufes. „Nachdem im letzten Jahr die Anmeldezahlen coronabedingt noch etwas verhalten waren, gehen in diesem Jahr wieder viele Essener Arbeitnehmer an den Start“, so der Veranstalter Bunert Events. Die rund fünf Kilometer lange Strecke des nach dem Hauptsponsor Eon benannten Laufes führt hauptsächlich durch Rüttenscheid.

Aufgrund des großen Starterfeldes haben sich die Organisatoren nach eigenen Angaben in diesem Jahr wieder dazu entschlossen, das Feld in drei Wellen, sprich drei Starts, zu teilen und auf die Strecke zu führen. 2022 hatten 407 Unternehmen rund 9000 Läuferinnen und Läufer angemeldet, in diesem Jahr sind es also deutlich mehr. Um 18.45 Uhr, 19.15 Uhr und 19.45 Uhr fällt der Startschuss auf der Huyssenallee, gegenüber dem Aalto Theater. Ziel ist die Tummelwiese im Grugapark, wo eine große After-Run-Party auf alle Sportlerinnen, Sportler und Gäste wartet.

Hier geht es zu den schönsten Fotos des Firmenlaufes 2022

Vollsperrungen auf mehreren Straßen in Essen-Rüttenscheid

Am Tag des Events werden Halteverbotszonen, insbesondere auf der Rüttenscheider Straße, eingerichtet. Schon ab 15 Uhr wird die Huyssenallee gesperrt. Zwischen 18 und 21 Uhr kommt es zudem im Bereich der Laufstrecke zu Vollsperrungen auf folgenden Straßen:

Rüttenscheider Straße

Magdalenenstraße

Ursulastraße

Grugaplatz

Wittekindstraße

Darüber hinaus ist die Zufahrt zu folgenden Straßen zwischen 18 und 21 Uhr nicht möglich:

Herthastraße

Josephinenstraße

Gummerstraße

Gußmannplatz

Lydiastraße

Katharinenstraße

Die Vorbereitungen für das große Laufevent befinden sich laut Bunert Events auf der Zielgeraden. „Alle Partner, angefangen bei den Sponsoren, über die städtischen Behörden, die Polizei, den Sanitätsdienst, die Ärzte und natürlich die vielen freiwilligen Helfer werden dazu beitragen, dass der 13. Eon-Firmenlauf Essen wieder ein voller Erfolg wird“, so Christian Hengmith, Cheforganisator der Veranstaltung.

Die Rüttenscheider Straße sei wieder ein Magnetpunkt für zahlreiche Zuschauer, die das Geschehen in den angrenzenden Bars und Cafés verfolgen könnten, so Hengmith. Und: „An der Rüttenscheider Brücke können die Läuferinnen und Läufer gleich zweimal angefeuert werden und genau dort wird dann auch Radio Essen wieder einen tollen Stimmungspunkt mit Live-Moderation aufbauen.“

Essener Firmenlauf 2023: Organisator dankt allen Helfern

„Unser großer Dank geht schon jetzt an die vielen Helfer an und auf der Strecke, die es uns sowohl im Vorfeld als auch am Tag selber überhaupt möglich machen, das größte Laufevent Essens durchzuführen“, so Christian Hengmith. „Der Firmenlauf bringt viele verkehrstechnische Einschränkungen mit sich und wir hoffen daher auch auf die Unterstützung und das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger.“

Weitere Informationen zu der Veranstaltung gibt es unter www.essener-firmenlauf.de, bei Facebook (www.facebook.de/essenerfirmenlauf) und bei Instagram (www.instagram.com/essener_firmenlauf).

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen