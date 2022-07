Essener Feuerwehr löscht wieder Kellerbrand in Holsterhausen

Brand am Samstagvormittag (9. Juli) auf der Bunsenstraße in Essen-Holsterhausen ohne Personenschaden. An gleicher Stelle hatte es bereits am Dienstag gebrannt.

Essen. An gleicher Stelle hatte es bereits am Dienstag gebrannt. Auch in Essen-Altenessen bekommt die Feuerwehr am Samstagvormittag zu tun.

Gleich zwei Brände haben die Feuerwehr in Essen am Samstagvormittag auf Trab gehalten. Während in Altenessen die Zugmaschine eines Lkw-Gespanns brannte, löschten die Einsatzkräfte in Holsterhausen einen Kellerbrand – an gleicher Stelle, an der sie bereits am vergangenen Dienstag im Einsatz gewesen war, wie Sprecher Christoph Riße mitteilte.

Am 5. Juli hatte die Feuerwehr an der Bunsenstraße in Holsterhausen bereits drei Menschen gerettet, einen davon per Drehleiter – im Kellerabgang des Hauses hatte es gebrannt. Am Samstag konnten sich die Bewohner des Mehrfamilienhauses schon vor dem Eintreffen der Rettungskräfte in Sicherheit bringen.

Feuerwehreinsätze in Essen: „Brandintensität höher als am Dienstag“

Aus dem Keller sei schwarzer Brandrauch gedrungen, berichtete Riße, mehrere Trupps unter Atemschutz hätten das Feuer gelöscht. „Die Brandintensität war höher als am Dienstag“, sagte der Feuerwehrsprecher, nach zwei Stunden sei der Einsatz abgeschlossen gewesen.

In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei, zur Brandursache gibt es laut Riße noch keine Erkenntnisse.

Auch in Altenessen bekam die Feuerwehr am Samstag um kurz vor 12 Uhr zu tun, an der Kuhlhoffstraße brannte ein Lkw. Die Zugmaschine hätte in Brand gestanden, so Riße, eine Ausbreitung auf den Auflieger hätte die Feuerwehr verhindern können. Dieser hatte nach Feuerwehrangaben Industriemaschinen geladen.

Die Nachricht, dass der Fahrer sich noch im Führerhaus befinden würde, bestätigte sich nicht – er meldete sich kurz darauf bei den Einsatzkräften. Warum der Lkw brannte, steht noch nicht fest, die Polizei ermittelt.

Am Samstagvormittag brannte in Essen-Altenessen an der Kuhlhoffstraße eine Zugmaschine aus. Foto: Feuerwehr Essen

