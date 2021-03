Essener Feuerwehr löscht in der Nacht drei Sperrmüll-Brände

Essen. Kurz vor Mitternacht brannten am Samstag drei Sperrmüll-Haufen in Altenessen-Süd. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle, auch Anwohner halfen mit.

Die Essener Feuerwehr hatte am späten Samstagabend (20. März) alle Hände voll zu tun, um Sperrmüllbrände zu löschen. Gleich drei Mal standen Sperrmüllhaufen in Altenessen-Süd in Flammen. In einem Fall schlugen die Flammen mehrere Meter hoch, Rauch drang in eine Wohnung ein.

Wie die Feuerwehr mitteilt, sei die Leitstelle um 23.09 Uhr zum ersten Mal alarmiert worden – wegen eines brennenden Sperrmüllhaufens im Bereich Hövelstraße. Die ersten Einsatzkräfte waren noch nicht eingetroffen, da lief bereits die Meldung eines weiteren Brandes auf der Nienhausenstraße auf.

Die Einheiten sahen bei der Anfahrt zuerst brennendes Kleinmobiliar auf dem Gehweg an der Kreuzung Hövel-/Nienhausenstraße. Beim Einbiegen in die Nienhausenstraße hätten sie den zweiten Brandherd ausmachen können, so ein Sprecher. Hier brannte ein größerer Sperrmüllhaufen in direkter Nähe einer Hausfassade. Die Flammen schlugen mehrere Meter hoch und Rauch drang in zwei auf Kipp stehende Fenster des zweiten Obergeschosses ein.

Feuerwehr lobt hilfsbereite Anwohner, die Wasser heranschleppten und vorlöschten

Noch während des Löschangriff-Aufbaus meldete die Leitstelle 150 Meter davon entfernt einen dritten Brand an der Nienhausen-/Ecke Radhoffstraße: ebenfalls Sperrmüll. Verstärkung hätte nun anrücken müssen.

Das Feuer an der Hausfassade wurde unter dem Schutz von Pressluftatmern mit einem Rohr gelöscht. Zeitgleich ging ein weiterer Atemschutztrupp zur Kontrolle in das zweite Obergeschoss vor. Hier sei der Flurbereich stark verraucht gewesen. Eine Mutter mit Kind kam dem Trupp im Rauch entgegen. Die beiden wurden dem Rettungsdienst übergeben, blieben aber glücklicherweise unverletzt.

Nach Lüftungsarbeiten und Schadstoffmessungen durften alle Bewohner wieder ins Gebäude zurück. Die beiden anderen Brände konnten mit einer geringen Wassermenge gelöscht werden. Beim Brand an der Radhoffstraße hätten Anwohner mit Hilfe von Wassereimern erfolgreiche Vorarbeit geleistet, lobt die Feuerwehr.

