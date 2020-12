Essener FDP lehnt generelles Böllerverbot an Silvester ab

Die Essener FDP lehnt ein generelles Böllerverbot an Silvester ab und warnt davor, den Bürgern die Freude am Jahresende zu vermiesen.

Die Essener FDP spricht sich gegen ein pauschales Verbot von Feuerwerken zu Silvester aus und appelliert stattdessen an alle Bürger, Knallkörper und Raketen verantwortungsvoll einzusetzen. FDP-Chef Ralf Witzel warnt vor einem generellen Böllerverbot.

Notorische Gegner von Silvesterfeuerwerken begründeten ihre seit langem wiederkehrende Forderung nun mit Corona. Aber Witzel hält dagegen: „Einer Familie, die ohnehin Silvester gemeinsam verbringt, vor der Haustür ein paar Knallkörper zu untersagen, kann nicht ernsthaft mit Corona-Gefahren begründet werden.“ Ein genereller Verzicht wäre daher unverhältnismäßig und würde nicht auf Verständnis und Akzeptanz in der Bevölkerung stoßen.

„Den Bürgern nicht auch noch ein vergnügliches Jahresende vermiesen“

Die Essener Liberalen warnen vor einer immer stärker um sich greifenden Regelungswut. „Unsere Bürger haben in diesem Jahr erhebliche Grundrechtseinschränkungen hinnehmen müssen, da sollte ihnen die Politik nicht auch noch ein vergnügliches Jahresende vermiesen“, so Witzel weiter.

Die FDP plädiert für mehr Eigenverantwortung, Vorsicht und Rücksichtnahme im eigenen Wohnquartier. Vernünftiger als pauschale Verbote seien Absprachen in der Nachbarschaft zum Einsatz von Feuerwerkskörpern, um eine Überdimensionierung des Böller- und Raketeneinsatzes im Wohnumfeld zu verhindern. Ferner sollten die Anwohner Regelungen vereinbaren, wie die eigene Straßenreinigung am Neujahrsmorgen sichergestellt werde.

Die Städte in NRW sollen Feuerwerk an belebten Plätze untersagen, so die Landesregierung. Die Stadt Essen arbeitet noch an einer lokalen Regelung.