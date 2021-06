Essener Familienzentrum plant Stadtteilführer mit Kindern

Essen-Karnap. Das Familienzentrum Blauer Elefant in Essen feiert 25-jähriges Bestehen. Dafür ist ein Projekt geplant, bei dem es um 25 spezielle Orte geht.

Vor 25 Jahren eröffnete der Kinderschutzbund das Kinder- und Familienzentrum Blauer Elefant Essen-Karnap, das damals noch „Kindertagesstätte Blumenwiese“ hieß. Zu diesem Anlass soll mit interessierten Kindern jetzt ein Stadtteilführer mit 25 Orten entstehen, die junge Karnaper gerne besuchen.

Ulrike Erlinghagen blickt zurück: „Früher war es eine klassische viergruppige Kindertageseinrichtung, heute sind wir ein Familien- und ein Begegnungszentrum für Familien in Karnap.“ Vor acht Jahren wurde die Einrichtung als Familienzentrum zertifiziert, sie öffnete ihre Türen für die Familien und Institutionen im Stadtteil, die Zusammenarbeit wird großgeschrieben. Das Gütesiegel „Blauer Elefant“ des Bundesverbandes des Kinderschutzbundes folgte zwei Jahre später als Auszeichnung für die Qualität der Arbeit und den gelebten Kinderschutzgedanken.

Bewegungsförderung für Kinder, Entwicklungsgespräche mit Eltern

Die Einrichtung ist jetzt Anlaufstelle für 82 Kinder und ihre Familien. Sprach- und Bewegungsförderung bilden zentrale Elemente. Entwicklungsgespräche mit den Eltern zählen zu den Standards, dabei werden auch Förderbedarfe der Kinder mit den Eltern konkret besprochen. „Für uns ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern auf Augenhöhe die Voraussetzung dafür, dass das Kind bestmögliche Chancen erhält“, so Ulrike Erlinghagen.

Die Angebote des Familienzentrums richten sich an Kinder und Eltern. Unter anderem kommen Lesepaten zu Besuch, es gibt einen Waldtag für Familien, Bewegungsprojekte und Sportangebote mit dem TV Karnap und das Milchcafé als Treffpunkt für junge Mütter mit ihren Babys, die noch keine regulären Betreuungsplatz haben.

Jeder kann beim Stadtteilführer mitmachen

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte noch kein großes Geburtstagsfest geplant werden. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens soll aber ein Stadtteilführer mit dem Titel „25 Orte für Kinder in Karnap“ entstehen. „Wir suchen 25 Orte für Kinder in unserem Stadtteil wie Spielplätze, aber auch andere Lieblingsorte von Kindern“, so die Leiterin Ulrike Erlinghagen. Mitmachen kann jeder. Ein Foto und eine Erläuterung, warum dies einer der 25 Plätze für Kinder in Karnap ist, können direkt per E-Mail an info@dksb-essen.de geschickt werden oder auch in der Einrichtung am Spakenbroich 69 abgegeben werden. Wichtig: Den Absender nicht vergessen.

„Wir freuen uns mit den Karnaper Kindern auf spannende Orte und Entdeckungstouren hier im Stadtteil“, so Ulrike Erlinghagen. Die Kinder entscheiden dann abschließend über die Orte, die in den Stadtteilführer aufgenommen werden sollen. Der Einsende- und Abgabeschluss ist Mitte Juli. Die ersten 25 Zusendungen erhalten als Dankeschön einen kleinen blauen Plüschelefanten „Monti“, das Maskottchen des Essener Kinderschutzbundes.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen