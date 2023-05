Essener Familienvater liegt nach Treppensturz im Wachkoma

Essen-Margarethenhöhe. Ein Familienvater von der Margarethenhöhe ist schwer verunglückt. Nachbarn und Freunde organisieren jetzt ein Benefizkonzert am 27. Mai.

Ein schwerer Unfall zu Hause hat das Leben einer jungen Familie komplett verändert.

Der Familienvater liegt nach einem Treppensturz im Koma.

Nachbarn und Freunde wollen helfen und organisieren ein Benefizkonzert.

Für eine junge Familie von der Margarethenhöhe in Essen hat sich das Leben von einer Sekunde zur nächsten verändert: Torgen C. (46) ist kurz vor Ostern zu Hause die Treppe herunter gestürzt und liegt seitdem im Wachkoma, wie seine Frau Hanyie C. berichtet. Nachbarn planen jetzt für den 27. Mai ein Benefizkonzert und sammeln Spenden für die Familie, denn zur Sorge um den Ehemann und Vater kommt jetzt Existenzangst.

Rund sechs Wochen ist es her, da hörte Hanyie C. (38, die Namen sind der Redaktion bekannt) nachts einen Krach in der Wohnung. Sie stand auf und fand ihren Mann Torgen, der blutend und nicht ansprechbar auf dem Boden lag. Er war offenbar die Treppe vom oberen Stockwerk herunter gestürzt. Sofort habe sie den Notruf gewählt und gleichzeitig versucht, ihre beiden Kinder (vier und neun Jahre alt) zu beruhigen, die inzwischen wach geworden seien, berichtet die Mutter.

Das Schicksal des Essener Familienvaters bewegt Nachbarn und Freunde

„Wir hatten alle solche Angst. Mein Mann hatte das Bewusstsein verloren. Er musste reanimiert werden und wurde dann ins Universitätsklinikum gebracht.“ Torgen C. hat nach Aussagen seiner Frau einen Schädelbasisbruch und einen Herzstillstand erlitten, später dann eine Lungenentzündung und musste vier Wochen auf der Intensivstation bleiben. Inzwischen sei er zur neurologischen Rehabilitation nach Krefeld verlegt worden, wo sie ihn mehrmals in der Woche besuche. Weil sie gleichzeitig für ihre Kinder da sein müsse, sei das nicht einfach, so Hanyie C.

„Die Fahrt dauert insgesamt eine Stunde, aber mein Mann ist mein Leben, ich will bei ihm sein und wir hoffen, dass er die Besuche mitbekommt“, sagt sie und schwankt zwischen Hoffen und Bangen. „Wir hatten uns schon verabschiedet, weil es so schlecht um ihn stand. Es ist alles so schrecklich.“ Ihr Mann öffne die Augen im Wachkoma und sie hoffe, dass man ihn irgendwie erreichen könne. „Wir hatten doch noch so viel vor, hatten endlich wieder einen Urlaub geplant“, sagt sie traurig. Jetzt habe sie viele schwere Dinge allein entscheiden müssen, zum Beispiel, dass ihr Mann einen Luftröhrenschnitt erhalten solle.

Ob Torgen C. wieder komplett gesund werde, wisse niemand. „Ich werde die Hoffnung nicht aufgeben, aber auch nicht zu viel erhoffen, so dass ich dann zu tief falle, wenn es anders kommt“, beschreibt die 38-Jährige ihre schwierige Gefühlslage. „Ich muss mich und die Kinder schützen.“

Das Benefizkonzert findet im Gustav-Adolf-Haus der evangelischen Gemeinde auf der Margarethenhöhe statt. Foto: Andre Hirtz / FUNKE Foto Services

Seit 13 Jahren ist das Paar zusammen, seit sechs Jahren verheiratet. 2019 zog die Familie zur Margarethenhöhe zurück, wo der Ehemann und Vater aufgewachsen ist. Torgen C. ist gelernter Bankkaufmann, hatte dann aber ein heilpädagogisches Studium abgeschlossen und eine Zeit lang im sozialen Bereich gearbeitet. Dann war er aber wieder in die Wirtschaft gewechselt. Hanyie C. hatte nach eigenen Angaben nach ihrem bereits abgeschlossenen Studium gerade erst ihre ergänzenden Weiterbildungen beendet und wollte beruflich neu durchstarten. Nun sei alles ungewiss.

Zur Angst um den Ehemann und Vater kommen finanzielle Sorgen

Zur emotionalen Belastung kommt derzeit die Sorge um Zukunft der Familie, da der Vater der Hauptverdiener der Familie war und unklar ist, wie es weitergehen wird. Ihr Mann sei durch seine Hilfsbereitschaft nicht nur bei Familie und Freunden beliebt, erzählt Hanyie C. Deshalb organisieren diese jetzt das Benefizkonzert und sammeln Spenden für die Familie.

„Spenden können den Schmerz nicht lindern und die Zeit nicht zurückdrehen. Gleichzeitig ist es die Realität, dass dieser Schmerz schnell von Existenzsorgen begleitet wird“, heißt es in dem Spendenaufruf. „Wir wollen dabei helfen, der Familie finanzielle Stabilität zu geben. Eine Basis, die es erlaubt, finanzielle Not zu vermeiden und insbesondere den Kindern ihr Zuhause in ihrer gewohnten Umgebung auf der Margarethenhöhe zu erhalten.“

Das Benefizkonzert soll am Samstag, 27. Mai, 17 Uhr im Gustav-Adolf-Haus, Steile Straße 60a, stattfinden. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Familie sind erwünscht.

Das Programm des Benefizkonzertes auf der Margarethenhöhe

Das Programm des Konzerts: Dua Aedea Maria del Mar Humanes (Sopran), Maxim Shamo (Klavier): Fernando Obradors: Al Amor (An die Liebe), Enriqiue Granados: No lloreis ojuelos (Weint nicht, ihr Äuglein), Enrique Granados: Gracia mia (Meine Anmutige); Petya Eneva (Violonine): Johann Sebastian Bach: Siciliana und Presto (aus der Sonate Nr. 1 für Solovioline); Dora Mushkina (Saxophon) / Evgeny Mushkin (Klavier): Bart Howard: Fly me to the moon; Dora Mushkina (Saxophon) / Evgeny Mushkin (Saxophon): Luiz Bonfá: Manhá de carnaval.

Marc Hewitt (Trompete) (Jazz) / Maxim Shamo (Klavier): William Henry Tyers: Panama, Jelly Roll Morton: Buddy Bolden’s Blues, Mark Fisher, Joe Goodwin, Larry Shay: When You’re Smiling; Ana Ilievska (Gitarre): Johann Kaspar Mertz Elegie; Claudia Lindner (Querflöte) Rainer Helling (Klavier): Johann Christoph Pepusch: Sonate F-Dur, Francois Joseph Gossec: Tambourin.

Petya Eneva (Violonine): Fritz Kreisler: Recitativo und Scherzo-Caprice Op. 6; Evgeny Mushkin (Oboe) / Maxim Shamo (Klavier): Jean-Baptiste Loielliet: Sonate C-Dur 1. Satz, Ennio Morricone, Gabriel’s Oboe; Christian Kircher (Cello) Maxim Shamo (Klavier): Bernhard Romberg: Cello Sonate in E Moll Op.38 Nr. 1; Dua Aedea Maria del Mar Humanes (Sopran) Maxim Shamo (Klavier): Robert Schumann „Lotosblume“, Richard Strauss „Mohnblumen“, Richard Strauss „Zueignung“.

Spenden für die Familie sind auch möglich unter https://www.betterplace.me/hilfe-fuer-torgens-familie

