Essener Fachgeschäft für Stadtwandel: Lob aus Düsseldorf

Initiatoren haben Akzente gesetzt und das Miteinander gefördert

Von einer Party zum zweiten Geburtstag hatten die Organisatoren ohnehin schon Abstand genommen. Wer gratulieren wollte, sollte seine Wünsche und Ideen per Zettel an einer Wäscheleine in den Räumen an der Gemarkenstraße hinterlassen. Doch auch dieser Gratulationsweg blieb dem Geschäft versagt, da es derzeit geschlossen bleiben muss. Das gehört zu den Widrigkeiten des Corona-Jahres, in dem es gleichwohl gelungen sei, Akzente zu setzen und das Miteinander zu fördern, so Thomas Hanster, der zu den Initiatoren des Hauses gehört. Das spiegele sich auch in den Anerkennungen wieder, die das Haus erfahren habe.

Mit der Sitzecke vor dem Ladenlokal ein Zeichen gesetzt

Die Einrichtung eines Parklets direkt vor dem Ladenlokal an der Gemarkenstraße 72 habe trotz anfänglicher Kritik ein äußerst positives Echo erfahren. Auf einer Parkplatzfläche ist eine Sitzecke untergebracht. Besucher können hier, wenn nicht coronabedingt das Geschäft geschlossen ist, Café und Kuchen bekommen. Auch wenn das augenblicklich nicht möglich sei, werde das Parklet dennoch zum Verweilen genutzt, berichtet Hanster. Die Leute seien offenbar ganz froh, eine kleine Verschnaufpause einlegen zu können. Die eigentliche Idee besteht darin, dass den öffentlichen Raum möglichst viele Menschen nutzen können. Zugleich ist damit ein Signal für die Verkehrswende verbunden.

In Handreichung des Ministeriums lobend erwähnt

Inzwischen habe sogar das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen das Projekt des Fachgeschäfts gewürdigt, erklärt Hanster. In der aktuellen Handreichung zum Landeswettbewerb „Zukunft Stadtraum“ werde das Holsterhauser Projekt unter den Beispielen für eine attraktive Stadt- und Straßenraumgestaltung aufgeführt. Parklets sind danach „kleine und alltägliche Lösungen“, die als Modul exakt in einen Pkw-Parkplatz eingefügt werden können.

Street-Art-Projekt zu UN-Zielen vorangebracht

In einem weiteren Vorhaben sei man ganz erheblich vorangekommen, berichtet Thomas Hanster. Bereits im vergangenen Jahr habe das Fachgeschäft das Street-Art-Projekt begonnen. Die Idee: Entsprechend der Anzahl der UN-Nachhaltigkeitsziele werden 17 Telekomkästen mit Motiven gestaltet, die die Vorgaben der Vereinten Nationen illustrieren. Zahlreiche Künstler und Schülergruppen haben sich bereits beteiligt, die Jugendberufshilfe soll noch folgen. Wenn alle Stationen fertig sind und es die Vorgaben wieder zulassen, soll während einer offiziellen Feier die Route ihrer Bestimmung übergeben werden. Dazu will das Fachgeschäft einen Flyer mit umfangreichen Informationen herausgeben. „Die Stationen werden sich durchaus auch als außerschulischer Lernort eignen“, so Hanster. Beispielsweise können sich Schulklassen bei einem Besuch des Parcours über die Nachhaltigkeitsziele informieren.

Ehrenamtliche engagieren sich für Flüchtlinge

Zum Engagement des Fachgeschäftes zählt darüber hinaus der Second-Hand-Shop Klamotte. 16 Ehrenamtliche sind hier für den Runden Tisch Holsterhausen im Einsatz und kümmern sich um die Begleitung von Flüchtlingen. Ein weiteres Angebot besteht in dem Fairtailer. Hier können sowohl Lebensmittel abgegeben als auch abgeholt werden. Darüber hinaus bestehe bereits im zweiten Jahr die interkulturelle Musikgruppe. Für den November hatte sie ursprünglich ein Konzert in der Kirche St. Mariä Empfängnis geplant, das aber coronabedingt ausfiel. Die Gruppe selbst ist im Laufe der Zeit stetig gewachsen, von anfangs acht Musikern auf inzwischen 27. Angesichts der internationalen Besetzung kommen ganz unterschiedliche Musikinstrumente zum Einsatz, von Cello über Oud, einem Zupfinstrument aus dem Vorderen Orient, bis hin zur rumänischen Panflöte Nai.

Zweiter Preis beim Heimatpreis der Stadt Essen

Sehr gefreut habe es alle Akteure, dass das Fachgeschäft beim Heimatpreis, den die Stadt Essen erstmals vergeben habe, mit dem zweiten Platz bedacht worden sei. In der Begründung habe es unter anderem geheißen, dass sich das Haus zu einem zentralen Treffpunkt für Nachbarn aus dem Quartier und darüber hinaus entwickelt habe und regelmäßig für Arbeitstreffen und Veranstaltungen genutzt werde.

Das ehrenamtliche Team hofft nun, dass im frühen Sommer des kommenden Jahres eine Feier nachgeholt werden kann. Denn man möchte mit einem solchen Fest zum Ausdruck bringen, dass es gelungen sei, viele Ideen zum gemeinsamen Leben an den Start zu bringen, Interessengruppen ebenso zu bilden wie neue Freundschaften.

Das sind die Hauptinitiatoren

Zu den Hauptinitiatoren des Fachgeschäfts für Stadtwandel gehören Ehrenamtliche der Initiative für Nachhaltigkeit e.V., des Runden Tischs Holsterhausen und des Standpunkt e.V. Startfinanziert wurde das Vorhaben durch das Projektkonsortium „Energie für’s Quartier“ gefolgt von den Integrationsmitteln des Sozialen Dienstes des Jugendamtes (Bezirksstelle Essen-West).