Essener Entsorgungsbetriebe gehen mit Infomobil auf Tour

Essen. Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe Essen beantworten Fragen zur Müllentsorgung und nehmen Kritik entgegen. Das sind die Tourdaten.

Das neue Infomobil der Essener Entsorgungsbetriebe (EBE) tourt ab Dienstag, 6. Juli, durch die Stadt. Die Entsorgungsbetriebe wollen Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort stehen. Von Fragen zur Abfalltrennung bis zum Sperrmülltermin – die beiden EBE-Mitarbeiter Axel Jaeger und Bernd Konert sind Ansprechpartner. Beide waren viele Jahre als Straßenreiniger und bei der Müllabfuhr im Einsatz. Sie kennen ihr Revier – ob in Karnap oder in Kettwig.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Beim Infomobil handelt es sich um einen Mercedes eSprinter. Er ist etwa sechs Meter lang und drei Meter hoch. Das Team hat sämtliche EBE-Flyer im Gepäck, unter anderem die in 13 Sprachen übersetzte Übersicht zur Abfalltrennung und ein Tablet, auf dem die Mitarbeiter die Online-Angebote zeigen können. „Wir geben der EBE ein Gesicht und zwar dort, wo die Bevölkerung zuhause ist“, erklärt der Geschäftsführer für den operativen Bereich, Stephan Tschentscher. Damit mache die EBE einen weiteren Schritt zu einem Plus an Service und zeige, dass die rund 1000 Beschäftigte für Essen im Einsatz sind.

Halt auf Essener Wochenmärkten und in Wohnsiedlungen

„Pandemiebedingt hat sich der Start immer wieder verzögert“, so Tschentscher weiter. „Deswegen freuen wir uns, dass es jetzt endlich losgeht.“ Das Infomobil wird in Essen in Zukunft auf Wochenmärkten, auf gut besuchten Plätzen und in Wohnsiedlungen stehen. Auch auf Stadtteilfesten, so diese denn wieder stattfinden, wird sich die EBE präsentieren. Für das Projektmanagement rund um das Infomobil haben die Entsorgungsbetriebe einen weiteren Mitarbeiter eingestellt. Simon Gerich wird die Standorte planen und evaluieren, wo es in Sachen Abfallentsorgung Probleme gibt.

Wer wissen möchte, wann das Infomobil wo zu finden ist, kann sich auf der EBE-Internetseite informieren. In dieser Woche steht es an folgenden Standorten: Dienstag, 6. Juli, 8 bis 13 Uhr: Wochenmarkt Steele, Dreiringplatz; Mittwoch, 7. Juli, 10 bis 16.30 Uhr, Wochenmarkt Margarethenhöhe, Kleiner Markt; Donnerstag, 8. Juli, 8 bis 13 Uhr: Wochenmarkt Frohnhausen, Frohnhauser Platz und Freitag, 9. Juli, 8 bis 13 Uhr: Wochenmarkt Überruhr, Schulte-Hinsel-Straße.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen