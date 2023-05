Essener Eltingplatz: Umgestaltung startet mit 420.000 Euro

Essen-Nordviertel. Der Eltingplatz im Essener Nordviertel soll ein Ort der Begegnung bleiben. Bald wird er umgestaltet. Das ist der nächste Schritt.

Der Eltingplatz und die Umgebung im Nordviertel sollen umgestaltet werden. Jahrelang wurde diskutiert und gerungen, ein Architektenwettbewerb sowie eine Entwurfsplanung durchgeführt. Anfang des Jahres lag dann ein Konzept auf dem Tisch, mit dem Anwohner, Politik und Verwaltung einverstanden waren.

Im nächsten Schritt geht es jetzt darum, die Umgestaltung im Detail zu planen. Dafür hat der Verkehrsausschuss in der vergangenen Sitzung (11.5.) ein Budget von 420.000 Euro beschlossen. Zur planerischen Umsetzung des Wettbewerbsergebnisses und zur Beantragung der Fördermittel für die Umgestaltung wurde bereits eine Entwurfsplanung erstellt.

Eltingplatz: Planungsleistung soll an Ingenieurbüro vergeben werden

Weitere Planungsleistungen und die Bau-Überwachung sollen jetzt an ein Ingenieurbüro vergeben werden. Das teilt die Stadt mit. Dafür liegen die Kosten bei etwa 420.000 Euro. Von Seiten der Städtebauförderung wird eine 80-prozentige Förderung erwartet, wodurch sich der städtische Eigenanteil entsprechend auf circa 84.000 Euro reduzieren würde.

Grundidee der Neugestaltung des Eltingplatzes und der Eltingstraße ist, dass Bewohnerinnen und Bewohner unterschiedlicher Herkunft und Kultur einen Ort der Begegnung vorfinden. Das Potenzial des Eltingviertels als attraktiver, zentrumsnaher Wohnort soll nach Angaben der Stadt Essen besser ausgeschöpft werden.

Anwohnerparkzone soll im Eltingviertel errichtet werden

Der Eltingplatz soll dabei das grüne Zentrum des Quartiers mit einer ebenen Rasenfläche in der Mitte und der Rahmung aus Platanen bleiben. Hinzu kommen Flächen mit Staudenpflanzungen. Die Rasenfläche wird laut Planung eingefasst durch einen Rahmen aus Wegen mit Bänken und soll barrierefrei zugänglich sein. Im gesamten Planungsgebiet werden die derzeit 56 Pkw-Stellplätze auf 30 reduziert. Stattdessen werden mehr Fahrradbügel aufgestellt. Außerdem soll auch eine Anwohnerparkzone eingerichtet werden.

An der Waterloostraße soll ein Tiny Forest – also ein kleiner Wald – auf der 200 Quadratmeter großen Grünfläche entstehen. Eine Teilfläche in der Mitte soll dabei als freie Rasenfläche erhalten bleiben. Das Wäldchen stellt eine Abgrenzung und gleichzeitig eine Beschattung der bestehenden, nördlich angrenzenden Pkw-Stellplatzanlage dar. Bänke sollen zum Aufenthalt einladen, Abfallbehälter und Hundekotbeutelspender sind ebenfalls in der Planung aufgeführt.

Die Gesamtkosten des Projekts werden auf 4,3 Millionen Euro geschätzt. Wann genau mit sichtbaren Bauarbeiten begonnen wird, ist derzeit noch unklar.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen