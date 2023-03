Essener DSDS-Kandidatin: Jetzt geht’s mit Bohlen nach Phuket

Essen. Essener DSDS-Kandidatin Rose Ndumba ist eine Runde weiter. Warum die Jury beim Recall in Thailand diesmal nicht nur Lob verteilte.

Für die Essener DSDS-Kandidatin Rose Ndumba geht es auch nach dem Recall in Thailand weiter. In der „Deutschland sucht den Superstar“-Folge, die RTL am Samstag, 4. März, ausgestrahlt hat, konnte die 24-Jährige zusammen mit Jill Lange (22) und Aileen Sager (23) überzeugen. Die drei haben den Song „Control” von Zoe Wees performt. Wie der Auftritt auf dem Rooftop des „Sindhorn Midtown Hotel“ in Bangkok lief.

Eigentlich schien der emotionale Song wie gemacht für die stimmstarke Essenerin – hatte zumindest DSDS-Juror Dieter Bohlen erwartet. „Ich dachte du, machst einen Freudentanz.“ Rose Ndumba hatte allerdings mit dem Text zu kämpfen. Und am Ende „einfach zu viel nachgedacht“, erklärte die 24-Jährige nach dem Auftritt, der die vierköpfige Jury diesmal nicht so begeisterte wie zuvor.

Die Jury mit (von links) Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bewertete die Kandidaten beim Recall in Thailand. Foto: RTL / RTL /Markus Hertrich

„Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil man immer so Großes von dir erwartet“, urteilte Pop-Titan Dieter Bohlen. Nicht nur Bohlen verbindet offenbar hohe Erwartungen mit Rose Ndumba. Auch für Pietro Lombardi war es bislang „der schlechteste Auftritt, weil ich mich immer freue, wenn du singst“. Mit-Jurorin Leony gab sich ebenfalls als Fan der Essener Kandidatin zu erkennen: „Was ich an dir mag: Du bist so facettenreich.“ Diesmal jedoch habe dem Auftritt etwas gefehlt. „Du weißt, dass du bislang ein Liebling von uns allen – warst“, dämpfte die Jurorin zunächst sogar die Erwartungen auf ein Weiterkommen.

Wirklich bangen musste die Essenerin allerdings nicht. Rose Ndumba ist auch beim nächsten Auslands-Recall dabei. Nach dem aufregenden Zwischenstopp in Bangkok – unter anderem mit einem nächtlichen Insekten-Snack – kann man sie in der kommenden Woche dann beim Vorsingen am Traumstrand von Phuket erleben.

