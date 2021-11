Essener Discounter mit Gleisanschluss: Lidl wieder geöffnet

Nach gut sechswöchigem Umbau hat der Lidl-Supermarkt am Essener Hauptbahnhof am Donnerstag (18. November) um Punkt 6 Uhr wieder seine Pforten geöffnet.

Nach gut sechswöchigem Umbau hat der Lidl-Supermarkt am Essener Hauptbahnhof am Donnerstag (18. November) um Punkt 6 Uhr wieder seine Pforten geöffnet. Weil der Discounter an sieben Tagen in der Woche und dann auch noch zu XL-Öffnungszeiten (6-22 Uhr, sonntags 9 bis 20 Uhr) zur Verfügung steht, ist er außerordentlich beliebt. Wegen seiner zentralen Lage reisen etliche Kunden sogar aus weiter entfernten Stadtteilen per Bahn an, um sich zu versorgen. Sie schätzen den Discounter mit Gleisanschluss.

Stammkunden mussten sich Donnerstagmorgen erst einmal an das neue Layout gewöhnen. Denn vieles ist umgestellt worden. Wo früher das lange Weinregal stand, finden sich nun Nüsse, Cerealien und Bioprodukte. Den Obstbereich haben sie weit nach vorne Richtung Eingang gezogen. Nah an der Kasse locken die „Wochenkracher“ mit Sonderangeboten. Auffällig: Der Kühlbereich erstreckt sich fast über alle Außenwände des riesigen Marktes. Ein Verkäufer betont: „Alle Kühlanlagen sind neu.“

Fürs Laufpublikum gibt’s Kugelschreiber, Brotdosen und Einkaufswagen-Chips

Der Markt wirkt aufgeräumt und gut geordnet. Außerdem habe sich das Sortiment vergrößert, heißt es: Mehr Babynahrung und mehr Konserven werden angeboten.

Draußen in der Bahnhofshalle hatte Lidl einen Werbestand aufgebaut, um das Laufpublikum auf die Neueröffnung hinzuweisen: Es gab Kugelschreiber, Traubenzucker, Chips für Einkaufswagen und Butterbrotdosen - alles in Lidl-Blau. Außerdem Flyer mit Job-Angeboten.

Lidl musste am Sonntag, 3. Oktober, schließen, weil die Deutsche Bahn direkt über dem Markt die Gleisanlagen untersucht. „Wir nutzen die Zeit, um den Innenraum der Filiale im Hauptbahnhof komplett umzugestalten“, teilte Lidl damals mit. Ursprünglich sollte Lidl schon am 11. November wieder öffnen, doch dann verzögerte sich der Umbau um eine Woche.

Die Kundenfrequenz war wenige Stunden nach Neueröffnung zwar stark, aber von einem großen Andrang konnte nicht die Rede sein. Der umsatzstärkste Tag ist am Essener Hbf-Lidl seit jeher übrigens nicht der Samstag wie anderswo, sondern der Sonntag. Dann besitzt der Markt ein Alleinstellungsmerkmal: Er ist weit und breit der einzige, der dann geöffnet hat.

