Essener Cranachhöfe von Architektenkammer ausgezeichnet

Essen-Holsterhausen. Die Cranachhöfe in Essen-Holsterhausen erhalten eine besondere Auszeichnung. Sie gehören zu den prägenden Bauwerken in NRW.

Schon die ersten Planungen lösten heftige Kontroversen aus. Bürger monierten, dass ein Baukomplex wie die Cranachhöfe in Holsterhausen nun so gar nicht in die Landschaft passen würde. Mittlerweile hat sich nicht nur die Kritik gelegt, dem gesamte Ensemble wird jetzt ein Titel zuteil, den gerade mal 30 Gebäude in Nordrhein-Westfalen erhalten: Die Cranachhöfe gehören zu den „vorbildlichen Bauten“ im bevölkerungsreichsten Bundesland.

Alle fünf Jahre loben Land und Architektenkammer NRW den Wettbewerb um richtungsweisende Bauvorhaben aus. Dass unter den 273 eingereichten Vorschlägen sich die Juroren für die neue Mitte in Holsterhausen entschieden haben, hat vor allem einen Grund: Nach Ansicht der Juroren sorgen die Cranachhöfe für eine „lebhafte Stadtteilentwicklung“.

Als besondere Pluspunkte stellen die Experten die Gestaltung der Baukörper und des Innenhofes als auch die Anlage des Holsterhauses Platzes heraus. Vor allem hat aber der Mix an unterschiedlichen Nutzungszwecken überzeugt. Ausdrücklich nennt die Jury den Einzelhandel, Café, Kindergarten verschiedene Wohnformen und öffentlich geförderten Wohnungsbau. Zudem wird das Energiekonzept herausgestellt, zu dem unter anderem der Einsatz von Fernwärme gehört.

Cranachhöfe in Essen: Investor Allbau wollte Aufenthaltsqualität verbessern

Bauzeit dauerte drei Jahre Die Bauarbeiten für die Cranachhöfe dauerten drei Jahre: von 2016 bis 2019. Rechnet man alle Geschosse zusammen, ergibt sich eine Nutzfläche von rund 30.000 Quadratmetern. Zu den Mietern gehören Edeka, der Drogeriemarkt dm, die Eisdiele Eisstil, das LVR Klinikum Essen sowie die Arbeiterwohlfahrt, die mit ihrer Hauptverwaltung dort vertreten ist und eine fünfzügige Kita betreibt. Darüber hinaus bieten die Cranachhöfe Platz für rund 70 Wohnungen. Vor wenigen Monaten erfolgte der Verkauf von einem zum anderen Wohnungsriesen: Vivawest hat den Baukomplex von Allbau übernommen. Bei dem Namen des Baukomplexes hat sich das Unternehmen an den Namensgeber für die benachbarte Grundschule und die Cranachstraße orientiert: den Maler Lukas Cranach der Ältere. Das Studierendenwerk Essen-Duisburg vermietet in 19 Wohnanlagen rund 2500 Zimmer. Die geplante Feierstunde für die Verleihung der Auszeichnungen wurde wegen Corona abgesagt.

Das Gebäudeensemble steht auf dem Gelände des früheren Berufskollegs von Holsterhausen . Als der Rat 2008 über den Abbruch entschied, war der Bau vollkommen marode, eine Sanierung hätte Millionen Euro verschlungen, wie Gutachter errechnet hatten. Mit 3,6 Hektar im Zentrum des Stadtteils gelegen, handelt es sich um ein Filetstück des heimischen Grundstücksmarktes.

Die städtische Tochter Allbau erhielt den Auftrag, das gesamte Areal zu überplanen und schaltete vier Architekturbüros ein, die Konzepte für die riesige Brachfläche entwickeln sollten. Den Zuschlag erhielten schließlich die Nattler Architekten aus Rüttenscheid. Dort dürften nach Bekanntgabe der Sieger die Sektkorken geknallt haben. „Die Freude war riesig“, berichtet Kamla Görtz, für Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Allbau kam es seinerzeit nach eigener Darstellung auf Ziele an, die offensichtlich auch in dem Wettbewerb verfangen haben: vielfältige Nutzung, ansprechende Architektur und mit dem neu geschaffenen Holsterhauser Platz die Aufenthaltsqualität in der Ortsmitte verbessern.

Allbau-Geschäftsführer Dirk Miklikowski freut sich, dass mit der Auszeichnung das Neubauprojekt eine Bekanntheit weit über Essen hinaus erhalte. Mit den Cranachhöfen sei ein jahrelanger städtebaulicher Missstand beseitigt worden. Einen „wertvollen Beitrag zur Essener Stadtentwicklung zu leisten“, sei die Aufgabe gewesen, der sich das Unternehmen gestellt habe.

Weitere Auszeichnung für Studenten-Wohnheim im Nordviertel

Die offene Gestaltung gehört zu den Merkmalen des Wohnheimes. Die Jury sieht darin einen der vielen Pluspunkte des Gebäudes. Foto: Kim Kanert / FUNKE Foto Services

Rund vier Kilometer vom Holsterhauser Platz entfernt liegt ein zweites Gebäude, das bei den Juroren ebenfalls Gefallen gefunden hat: das Wohnheim des Studierendenwerkes an der Tiegelstraße 5 im Nordviertel. Ursprünglich 1958 von der evangelischen Kirche als Gemeindehaus errichtet, erfolgte 2016 der komplette Umbau nach Plänen des Wuppertaler ACMS-Architektenbüro . Heute bietet die Anlage Platz für 30 Studierendenapartments.

Die offenen mit Holzlamellen verkleideten Treppenhäuser als auch die Laubengänge stellt die Jury ebenso als Pluspunkte heraus wie bodentiefe Fenster, die für gute Belichtung sorgen würden. Vorbildlich sei auch die Mischung verschiedener Wohnungstypen für ein und auch für zwei Studierende sowie die Errichtung eines Gemeinschaftsraumes. Einen großen Vorteil sehen die Fachleute ferner im Standort selbst, der in unmittelbarer Nähe zum Uni-Campus liege.

Lobend erwähnen sie schließlich, dass ein bestehendes Gebäude umgewandelt nun in neuer Form Verwendung finde. Für Melanie Wessels, Pressesprecherin des Studierendenwerkes, kommt damit die Wertschätzung für ein Projekt zum Ausdruck, mit dem vorhandene Flächen in städtischer Lage in Zeiten genutzt werden, in denen die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum für Studierende steige.

Den Newsletter aus Essen bekommen Sie hier