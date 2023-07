Essener Countryband wieder im TV: Gewinnen die Rhinestones?

Essen. Moderator Stefan Mross begrüßt am Sonntag in der ARD die Band „Rhinestones“. Ihr Hit hielt sich wochenlang in den Hitparaden.

Country-Schlager aus Altenessen ist wieder im Fernsehen zu sehen: Die Band „Rhinestones“ tritt am Sonntag, 23. Juli, 10 Uhr, in der Sendung „Immer wieder sonntags“ (ARD) auf. Moderator Stefan Mross begrüßt die „Rhinestones“ zum zweiten Mal – die TV-Premiere war im Mai.

Ihr Hit „Erzähl’ das alles deinem Friseur“ war wochenlang in vielen Radio-Hitparaden erfolgreich. Die Mitglieder der „Rhinestones“ kommen aus verschiedenen Städten NRWs. Schlagzeuger Eddy Federizzi wohnt in Altenessen: „Wir sind fast alle um die 60 Jahre alt und machen als ,Rhinestones’ entspannt und ohne jeden Zwang genau das, worauf wir Lust haben“, hatte Federizzi im Mai gegenüber unserer Redaktion berichtet. Live gab’s die „Rhinestones“ erst einmal in Essen zu sehen – auf dem Weihnachtsmarkt in Steele.

Am Sonntag kann telefonisch abgestimmt werden

Am Sonntag wird bei der „Sommerhitparade“ um die Stimmen der Fans gekämpft. Die Zuschauer können telefonisch abstimmen. Wer gewinnt, ist in der nächsten Sendung dann wieder dabei. „Ein paar Countryfans aus Essen werden ja wohl vor der Mattscheibe sitzen, uns die Daumen drücken und für uns abstimmen“, hofft Federizzi.

Mittlerweile gibt es eine zweite Single der „Rhinestones“ – sie heißt „Lady Perfect“.

