Essener Club-Szene trauert um jungen „Musikpalette“-Chef

Essen. „Musikpalette“-Gründer Klaus Koch und Sohn Nikolai hatten viele Pläne. Der plötzliche Tod des 26-Jährigen erschüttert nun die Essener Club-Szene.

Erschütterung in der Essener Clubszene: Nikolai Koch, Sohn des stadtbekannten „Musikpalette“-Gründers Klaus Koch und mittlerweile auch Junior-Chef von Essen legendärster Diskothek, ist mit nur 26 Jahren gestorben. Der unerwartete Tod des Veranstaltungskaufmanns hat unter den „Mupa“-Gästen tiefe Trauer und Anteilnahme ausgelöst. Viele haben vor dem Innenstadt-Club inzwischen Blumen niedergelegt und Kerzen angezündet.

In der Szene herrscht Bestürzung und Fassungslosigkeit über den plötzlichen Tod des jungen Mannes, der gerade erst angetreten war, zusammen mit seinem Vater Klaus Koch Essens historienreichste Disco als Familienunternehmen weiterzuführen.

Im Juli hatten die beiden nach langer Corona-Schließung und zeitweiliger Insolvenz verkündet, die „Mupa“ wieder zu neuem Leben zu erwecken. Ende Oktober dann hatte der Club nach Umbau und Renovierung endlich wieder fürs Publikum geöffnet. Zum Neustart standen die Menschen Schlange vor der Kultdisco, in der schon Generationen von Essenern Halloween-Partys oder die legendären Abi-Feten gefeiert haben.

Nikolai Koch war ein „echtes Mupa-Kind“

Sein Sohn sei ein „echtes Mupa-Kind“, hatte Klaus Koch vor der Wiedereröffnung stolz erklärt. Nicht nur genau so alt wie Essens älteste inhabergeführte Partyadresse, sondern auch so begeistert für das Geschäft. Schon als Jugendlicher hat Nikolai Koch im Laden seines Vaters gejobbt. In diesem Jahr nun wollte der 26-Jährige gemeinsamen mit seinem mittlerweile 70-jährigen Vater die kultige Tanz-Immobilie wieder zum Zentrum des Essener Nachtlebens machen.

„Es war sein Lebenstraum“, sagt Klaus Koch, den die erschütternde Nachricht aus dem Nichts traf. Eine plötzlich akut gewordene, angeborene Gefäßerkrankung hat den sportlichen Sohn beim Fitness-Training offenbar von einer Sekunde auf die andere aus dem Leben gerissen.

Gleichwohl soll der Betrieb in der „Musikpalette“ auch an diesem Wochenende weitergehen. Schon um das Andenken an Nikolai Koch zu wahren.

