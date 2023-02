Essener City: Mit Werkzeug auf Disko-Besucher eingeschlagen

Nach einem Angriff in der Essener Innenstadt musste ein 34-Jähriger in ein Krankenhaus gebracht werden.

Essen. Nach einem Angriff auf einen 34-Jährigen in der Innenstadt hofft die Polizei auf Hinweise. Der Mann musste in eine Klinik transportiert werden.

Ein 34-Jähriger ist nach einem Diskotheken-Besuch in der Essener Innenstadt attackiert und verletzt worden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen und hofft auf Hinweise.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, war der 34-Jährige am frühen Morgen des 29. Januar nach dem Besuch der Musik-Palette mit drei Unbekannten in Streit geraten sein. Einer aus dem Trio soll ihn verfolgt und zugeschlagen haben.

Anschließend habe der Angreifer von einer nahe gelegenen Baustelle ein Werkzeug geholt, zu dem die Polizei keine weiteren Angaben machen will, und sein Opfer damit im Hauptbahnhof weiter attackiert. Zwei Passanten verständigten schließlich einen Krankenwagen, der den 34-Jährigen ins Krankenhaus brachte.

Später erstattete das Opfer Anzeige bei der Polizei. Der Schläger war etwa 20 Jahre alt, schmächtig, hatte kurze Haare und sprach akzentfreies Deutsch. Zeugen, die Hinweise zu dem Angreifer und/oder den anderen beiden Unbekannten geben können, sollten sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

