Essener Chöre: Werdener Sangesfreunde melden sich zurück

„Größter Männerchor in Essen und Umgebung“: Dieses Etikett trifft nach wie vor für die Werdener Sangesfreunde zu. Doch die Mitgliederzahl des Gesangvereins schrumpft – wie bei allen anderen Chören im Stadtgebiet auch – zusehends. Der Vorstand betreibt Ursachenforschung und will gegensteuern. Bevor es zu spät ist, wie bei manchem Chor im Stadtgebiet, der bereits verschwunden ist.

Zunächst einmal klingen die Zahlen dramatisch: Vor acht Jahren noch, berichtet Vereinssprecher Peter Volkmer, erhoben knapp 100 Mitglieder ihre Stimmen beim ausverkauften Weihnachtskonzert in der evangelischen Kirche Werden. Heute zählt der Chor gerade mal 50 Aktive. Im Bestand gefährdet ist der Klangkörper deshalb aber nicht.

Andere Männergesangvereine sind bereits verstummt

Während andere Vereine wie etwa der Männergesangverein Cäcilia 1850 Kupferdreh, der nach immerhin 168 Jahren verstummte. Er war der älteste Männerchor im Essener Sängerkreis – und dann einer der letzten von mehr als 100 in den 1950er Jahren. Sangen die Mitglieder einst bei großen Konzerten und erhielten sogar eine Auszeichnung vom Bundespräsidenten, mussten dann die letzten zehn Mitglieder den 2019 den Auflösungsvertrag unterzeichnen. Dabei zählten noch Mitte der 1950er Jahre rund 50 Sänger zum Chor.

Der Werdener Männerchor hingegen könne noch alle vier Stimmlagen bei Bass und Tenor mit jeweils gut zwölf bis 15 Leuten abbilden, erläutert der Vereinsvorsitzende Franz Benner. Das mache dem Vorstand Mut und treibe die Chormitglieder an, nach der langen Corona-Pause weiterzumachen.

Gedenkgottesdienst für die verstorbenen Mitglieder

Der Männerchor Werdener Sangesfreunde gab unter der Leitung von Norbert Bunse 2019 das letzte Mal ein Weihnachtskonzert in der evangelischen Kirche Essen-Werden. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Unter der Leitung von Norbert Bunse, der seit mehr als zehn Jahren den Takt bei den Sangesfreunden vorgibt, wurden die wöchentlichen Proben im August wieder aufgenommen. Geprobt wird im Pfarrsaal von Christi Himmelfahrt in Fischlaken, da der bisherige Probenraum über der Schatzkammer Werden (Benediktsaal) inzwischen von der Folkwang-Uni belegt wird. „Alle Sänger kamen wieder“, sagt Peter Volkmer mit freudiger Stimme.

Der Anlass für den ersten öffentlichen Auftritt des Männerchores in diesem Jahr ist allerdings weniger freudig: Neun Sangesfreunde sind während der Pandemie gestorben. Nun, wo es wieder möglich ist, möchte sich der Chor in gebührender Weise verabschieden. Am 27. Oktober gestaltet er um 9 Uhr musikalisch einen Gedenkgottesdienst in der Basilika Essen-Werden. Gedacht werden soll auch des langjährigen Chorleiters Werner Lortz und des Vorsitzenden Manfred Vogt, die 2019 starben. Gesungen werden u.a. „Sancta Maria“ von Johannes Schweitzer sowie das „Vater unser“ von Nikolai Kedrov.

Nachwuchs zwischen 35 und 60 Jahren fehlt komplett

Norbert Bunse gibt als Chorleiter seit mehr als zehn Jahren den Takt vor bei den Werdener Sangesfreunden. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Krankheitsbedingte Beendigung der Mitgliedschaft oder eben durch den Tod – das ist ein Grund für den rapiden Rückgang der Mitgliederzahl. Zwischen 65 und 85 Jahre alt sind die Sänger. Nachwuchs aus dem Bereich zwischen 35 und 60 Jahren fehlt komplett und ist auch kaum für einen festen Probentermin einmal die Woche zu begeistern. „Die Menschen sind beruflich sehr eingespannt, haben Familie“, konstatiert Franz Benner.

Der 77-Jährige ist 1993 zu den Sangesfreunden gestoßen. Aufgewachsen im Westerwald ist ihm die Tradition der Männerchöre nicht nur vertraut, er lebt sie auch gern. „Singen ist gesund und macht in Gemeinschaft einfach Spaß“, sagt Benner, in dessen Haus an der Laupendahler Landstraße bis 1986 übrigens die Gaststätte „Zum Ruhrstrand“ beheimatet war (und lange von ihm und seiner Familie auch selbst betrieben wurde).

Auftritt in der Ludgerus-Basilika Der Gedenkgottesdienst findet statt am Mittwoch, 27. Oktober, um 9 Uhr in der Ludgerus-Basilika in Essen-Werden. Alle Angehörigen der Verstorbenen und Freunde der Werdener Sangesfreunde sind zu diesem Gottesdienst herzlich eingeladen. Es gelten die bekannten Coronabeschränkungen; Maske, Hygiene- und Abstandsregeln. Die Proben: Die Sangesfreunde treffen sich immer montags um 18 Uhr für zwei Stunden im Gemeindesaal von Christi Himmelfahrt, Lürsweg 43a. Der Kontakt: Franz Benner (Vorsitzender), 0201 495040, franz.benner@gmx.de; Peter Volkmer (Sprecher), 0201 407536, pkvollmer@t-online.de.

Frühlingskonzert ist für Mai 2022 in Vorbereitung

Doch von der einstigen Glanzzeit der Sangesfreunde (129 Mitglieder in den 1990er Jahren) habe man sich peu à peu verabschieden müssen. Ausflugsfahrten, bei denen die Werdener gerne auch mal Lieder an anderen Orten zum Besten gaben, oder Wettstreite mit anderen Chören – sie waren schon vor der Pandemie selten geworden. Peter Volkmer: „Das Freizeitverhalten hat sich halt stark verändert. Ich dachte immer, mit der Rente wird das Chorsingen attraktiv.“ Stattdessen würden wohl sportliche Angebote viel mehr genutzt. Und: „Die Bereitschaft, sich an einen Verein zu binden und mit den Proben auch eine Verpflichtung einzugehen, ist einfach nicht mehr in dem Maße vorhanden.“

Über persönliche Ansprache gelinge es noch, den einen oder anderen für ein Engagement den Männergesangverein zu motivieren. „Wir haben ein breites Programm, singen von klassischer Chorliteratur, über Oper, Operette bis zu modernen Stücken, Folklore und Gassenhauern eigentlich alles“, berichtet Benner. Bei Konzerten sei zudem immer junger Solisten-Nachwuchs miteingebunden gewesen, gesanglich wie instrumental.

So soll es auch bei einem Frühlingskonzert sein. Dies ist bereits für Mai 2022 in Planung. „Wir wollen ein kleines Orchester dafür gewinnen, damit wir dem Publikum ein möglichst vielfältiges Programm bieten können“, erklärt Peter Volkmer. „Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit unseren vielen Freunden – und hoffen, einige neue hinzugewinnen zu können.“ Die dann vielleicht Spaß daran hätten, selbst im Chor aktiv zu werden.

