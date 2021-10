Essener CDU erhält 70.000 Euro von ihrem Ex-Geschäftsführer

Essen. Norbert S., einst Parteimanager der örtlichen CDU, greift tief in die Tasche: Seine üppige Zahlung dürfte ihm an anderer Stelle wohl noch nützen.

Dass es mitunter einen großen Unterschied gibt zwischen dem, was man will, und dem, was man bekommt – wär wüsste das besser als all jene, die in der Politik zuhause sind? Rund 200.000 Euro hatten Essens Christdemokraten von ihrem einstigen Parteigeschäftsführer Norbert S. gefordert – als finanziellen Ausgleich für jenen Schaden, den der heute 64-Jährige durch viele Jahre schlampiger Buchhaltung und munteres Wirtschaften in die eigene Tasche angerichtet haben soll. Am Ende gibt es nun 70.000 Euro. Die CDU ist dennoch zufrieden.

Denn erspart bleibt der Partei wie auch ihrem ehemaligen hauptamtlichen Sachwalter in der Geschäftsstelle damit ein langwieriger Zivilprozess mit ungewissem Ausgang. Zudem hatte auch der ehemalige Parteimanager seinerseits Ansprüche in fünfstelliger Höhe angemeldet. Folglich saßen beide Parteien am Freitag mehrere Stunden in einem güterichterlichen Mediations-Verfahren beieinander, um am Ende den Vergleich zu besiegeln.

Nach dem drastischen Sparkurs nun ein warmer Geldregen für die örtliche CDU

Üblicherweise verpflichten sich die Parteien in einem solchen Rahmen zu einem vertraulichen Umgang mit dem Ergebnis. Um aber Transparenz wahren zu können, ließ sich der Essener CDU-Chef Matthias Hauer davon ausdrücklich befreien. Er hatte vor drei Jahren gemeinsam mit anderen Parteiverantwortlichen die finanziellen Unregelmäßigkeiten im eigenen Laden aufgedeckt und nach einem drastischen Sparkurs nun den warmen Geldregen für die Parteikasse ausgehandelt.

Zufrieden? „Wenn wir dies nicht für eine angemessene Lösung halten würden, hätten wir dem nicht zugestimmt“, sagt Hauer auf Nachfrage. Für ihn ist die Affäre damit abgehakt, wenngleich das Strafverfahren noch weiter läuft.

Die Signalwirkung der Abmachung für das Strafverfahren ist unverkennbar

Im Fokus bleiben dort Norbert S. und seine Ehefrau, die mit der Zahlung der 70.000 Euro zwar kein Schuldeingeständnis oder die Aufgabe bisheriger Rechtspositionen verbinden. Dennoch ist die Signalwirkung der Abmachung unverkennbar – und könnte die seit drei quälenden Jahren laufenden Ermittlungen spürbar beschleunigen.

Immerhin bliebe dem Staat und allen Beteiligten ein langwieriger Strafprozess erspart. Und der CDU, deren parteiinterne Kontrollmechanismen noch ein mal unter die Lupe kämen, womöglich manche heikle Schlagzeile.

