Essener Bürgerbündnis will nicht mit Linken oder AfD agieren

Kai Hemsteeg hat mitgeteilt, dass für das Essener Bürgerbündnis auch in den Stadtbezirken eine Zusammenarbeit mit AfD und Linken nicht in Frage kommt.

Stoppenberg. Das Essener Bürgerbündnis will nicht mit AfD oder Linken zusammenarbeiten. Das erschwert die Lage für die großen Parteien in Bezirk VI.

Das Essener Bürgerbündnis will in den Stadtteilparlamenten nicht mit Parteien des linken oder rechten Randes zusammenarbeiten. Das teilte Fraktionschef Kai Hemsteeg mit. Für die CDU und die SPD wird es demnach im Bezirk VI - Katernberg, Schonnebeck, Stoppenberg - noch schwieriger, ihren Anspruch auf den Bezirksbürgermeister-Posten geltend zu machen. Beide Parteien haben sechs Sitze in der Bezirksvertretung und sind somit auf Stimmen der kleineren Parteien angewiesen. Gleichzeitig möchte aber keine der großen Parteien mit der AfD (2 Sitze) zusammenarbeiten.

Kai Hemsteeg: „Koalitionen müssen aus der politischen Mitte kommen“

„Das Essener Bürgerbündnis ist bereit, an der Bildung sicherer Mehrheiten in den Stadtbezirken konstruktiv mitzuwirken“, sagt Kai Hemsteeg (EBB). Versuchen, eine Mehrheit mit Unterstützung des linken oder rechten Randes zu konstruieren, wie sie aktuell im Stadtbezirk VI zu beobachten seien, stehe das EBB jedoch eindeutig ablehnend gegenüber. „Koalitionen müssen aus der politischen Mitte kommen. Eine Zusammenarbeit mit AfD und Linken kommt für das EBB auch in den Stadtbezirken nicht in Frage“, so Hemsteeg weiter. Das gelte insbesondere bei den Wahlen der Bezirksvorsteher.

„Überall dort, wo wir zur Bildung sicherer und tragfähiger Mehrheitskoalitionen in den Stadtbezirken und damit zur Sicherung und zum Erhalt der politischen Arbeit beitragen können, sind wir jederzeit gesprächsbereit.“

