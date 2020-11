Nach der Niederlage vor dem Oberverwaltungsgericht wegen unerlaubter Facebook-Posts von Teilnehmern einer Demo in Essen-Steele muss die Polizei Essen einen weiteren juristischen Rückschlag: Rund acht Monate, nachdem die Behörde eine Strafanzeige wegen Beleidigung gegen den Sprecher des Bündnisses „Essen stellt sich quer“ auf den Weg gebracht gestellt hatte, stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen Christian Baumann jetzt ein.

Dies bestätigte Oberstaatsanwältin Anette Milk am Montag. Das Bündnis hatte im Februar dieses Jahres auf einer Kundgebung in Altendorf anlässlich des Terroranschlags von Hanau „strukturellen Rassismus“ und angebliche Polizeipraktiken wie „Racial Profiling” kritisiert. In einem Redebeitrag kritisierte Baumann, dass der migrantisch geprägte Stadtteil „immer wieder Ziel rassistischer Kontrollen durch die Polizei” sei.

Diese von der Polizei inkriminierte Äußerung war nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft durch das Grundrecht auf Meinungsfreiheit gedeckt, „da es um die öffentlich geführte Diskussion um die Razzien der BAO Clan ging“, betonte Milk.

Polizei und Stadt brachten sich gemeinsam in Stellung

Das hatten Polizisten, die vor Ort Augen- und Ohrenzeugen waren, wie auch später die Behördenleitung offenbar anders gesehen. „Nach rechtlicher Würdigung der geäußerten Vorwürfe stellte das Polizeipräsidium Essen Strafanzeige wegen Beleidigung“, hieß es in einer Mitteilung vom 25. Februar, in der Stadt Essen und Polizei zudem gemeinsam betonten: „Zu keiner Zeit haben Stadt und Polizei Objekte aus anderen, geschweige denn rassistischen Gründen ausgewählt. Beide rechtsstaatlichen Institutionen sind ausschließlich aufgrund Gesetzesgrundlagen tätig und weisen die Vorwürfe von Vertretern des Bündnisses scharf zurück.“

„Der Staat muss sich Kritik gefallen lassen, selbst wenn sie ihm nicht passt“, konterte Christian Baumann jetzt nach der Einstellung des Verfahrens: „Bei dieser Anzeige handelte es sich von Beginn an um eine Posse.“ Warum sich zwei Beamte beleidigt gefühlt hätten, die weder angesprochen noch namentlich benannt worden waren, sei ihm ein Rätsel, so Baumann. Es sei nicht nur unsouverän, antifaschistische Bündnisse in ihrer Arbeit einschränken oder einschüchtern zu wollen, es zeige auch „ein zweifelhaftes Demokratieverständnis”.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]