Essener Blumenhändler: Der Valentinstag ist am wichtigsten

Essen. Der Essener Blumen-Großhändler Peter Fox veräußert rund 9.000 Rosen pro Woche – doch an Valentinstag seien die Umsätze dreimal so hoch wie sonst.

Der Valentinstag ist für Blumenhändler der wichtigste Tag im Jahr – mit einigem Abstand vor dem Muttertag. „Die Umsätze an Valentinstag sind dreimal so hoch wie an normalen Tagen“, berichtet der Essener Großhändler Peter Fox, der zahllose Essener Händler mit Schnittblumen beliefert. Trotzdem sei der Valentinstag kein reiner Gewinnbringer, sondern der Ertrag sei im Verhältnis kleiner als im restlichen Jahr: „Die schlagartig höheren Preise, die man den Produzenten bezahlt, kann man nicht an den Kunden durchreichen. Der Valentinstag macht vor allem eines: sehr viel Arbeit.“

7.000 bis 9.000 Rosen pro Woche – auch ohne Valentinstag

Aber Fox will sich nicht beklagen – er kauft seine Ware täglich frisch im niederländischen Grubbenvorst. In der Woche allein etwa 7.000 bis 9.000 Rosen. Die Rose, sagt Fox, sei beliebter denn je – nicht nur im klassischen Rot, und nicht nur rund um den Valentinstag. Um nochmal über Geld zu sprechen: „Letzte Woche kostete die Rose mit 80-Zentimeter-Stiel für mich im Einkauf noch 70 bis 90 Cent pro Stück“, berichtet Fox. „Jetzt, zum Valentinstag, bezahle ich 1,97 Euro.“

Fox ist genau 50 Jahre im Geschäft. Sein Unternehmen, das er mit seiner Frau Waltraut betreibt, feiert im März runden Geburtstag. Fox, der bei Krupp Maschinenschlosser gelernt, aber in diesem Beruf nie gearbeitet hat, hat zahllose florale Moden kommen und gehen sehen: „In den Siebziger Jahren war die Nelke die beliebteste Blume. Sie kam zunächst aus Italien, später aus Israel.“ Auch die Chrysantheme war damals gefragter als jetzt. Und heute? „Haben Sie zehnmal so viel Auswahl wie früher, und die Blumen kommen aus aller Welt.“ Äthiopien sei zum Beispiel ein wichtiges Produktionsland für Schnittblumen. Die beliebteste Blume sei, auch abseits vom Valentinstag, die Rose. Die Auswahl an Farben und Formen des Blumenklassikers war nie größer als heute.

Essen Von Holland direkt in die Geschäfte Peter Fox („ich habe nichts mit dem Sänger zu tun“) stammt aus einer Kruppianer-Familie und lebt mit seiner Familie in Bergeborbeck. Seine Ware transportiert Fox in Fahrzeugen direkt von Holland aus zu den Geschäften. Fox und seine Frau Waltraut sind 71 Jahre alt.

Die Branche sei ohnehin einem massiven Wandel unterworfen: Über Jahrzehnte kaufte Fox seine Blumen auf täglichen Blumen- und Pflanzenversteigerungen für Großhändler, unter anderem im niederrheinischen Straelen. „Doch das Geschäft ist dort zu hektisch geworden.“ Und die Qualität von Schnittblumen, räumt Fox ein, sei über die Jahrzehnte nicht bei jeder Sorte gleich geblieben: „Tulpen sind heute in der Regel kleiner als früher. Das liegt daran, dass die Züchter kleinere Zwiebeln setzen, um mit derselben Fläche mehr Blumen veräußern zu können.“

Zahl der Fachgeschäfte geht zurück

Während die Auswahl und das Angebot immer größer und breiter werde, gehe die Zahl von Blumenfachgeschäften zurück: „Es ist wie überall. Immer weniger Betriebe bilden aus, und die Supermärkte haben einen deutlichen Anteil des Marktes für sich gewonnen.“ Dabei, macht Fox deutlich, gehe längst nicht mehr jedem Akteur in der Branche um Qualität. „Obwohl man sich dauerhaft nur mit Qualität, Zuverlässigkeit und Service durchsetzen kann, vor allem in diesen Zeiten.“ Und der Online-Blumenhandel fängt erst gerade an zu wachsen. „Für mich“, sagt Fox und schmunzelt, „wäre das nichts. Ich muss die echte Ware sehen und anfassen können, bevor ich sie kaufe.“

Dass es heute noch eine Reihe von Schnittblumen gibt, deren Blätter gefärbt werden, um spektakulärer auszusehen, hält Fox für eine Mär: „Das gab es mal eine Zeit. Doch in Zeiten von zunehmendem Umweltbewusstsein ist dieses Thema längst vom Tisch.“ Die letzte gefärbte Blume, die Fox sozusagen über den Weg lief, war eine blaue Rose: „Die mochten Sie weder anfassen noch sich zu Hause auf den Tisch stellen. Einfach eklig.“