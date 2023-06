Essener Berufsfeuerwehr erneut Deutscher Handball-Meister

Essen. In Essen wurden am Wochenende die 20. Deutschen Meisterschaften der Berufsfeuerwehren ausgetragen. Das lokale Team verteidigte den Titel.

Die Essener Feuerwehr hat wieder nichts anbrennen lassen: Bei den 20. Deutschen Meisterschaften der Berufsfeuerwehren im Handball konnte das Team von der Eisernen Hand seinen Titel am Wochenende verteidigen.

In den Sporthallen am Hallo und des Nord-Ost-Gymnasiums wurden die Vorspiele ausgetragen, an dem neben den Essenern Mannschaften aus Wuppertal, Köln, Berlin, Aachen/Bielefeld, Düsseldorf, Braunschweig, Rostock, Hagen, Hamburg, Bochum/Herne, Magdeburg sowie Berlin teilnahmen.

In einem spannenden Halbfinale siegten die Titelverteidiger gegen den Gegner aus Düsseldorf mit einem 9:5. Im zweiten Halbfinalspiel trennten sich die Mannschaften aus Hamburg und Bochum/Herne mit einem 8:11. Somit standen sich im Finale die Sportler aus Essen und Bochum/Herne gegenüber.

Der lokale Favorit konnte das Endspiel mit einem klaren 19:10 für sich entscheiden. Den dritten Platz sicherte sich die Feuerwehr Düsseldorf nach einem knappen 4:3 gegen die Hamburger.

Siegerehrung und eine abschließende Feier gingen am Abend in den Hallen der Berufsfeuerwehr an der Eisernen Hand über die Bühne. (j.m.)

