Essener bei Streit durch Messer lebensgefährlich verletzt

Essen. Ein Streit in einer Essener Wohnung ist eskaliert, ein 41-Jähriger erlitt lebensgefährliche Schnittverletzungen. Es gab eine Festnahme.

Lebensgefährlich verletzt worden ist ein 41-jähriger Essener bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in Essen-Schönebeck. Laut Polizei eskalierte am Mittwoch gegen 17.15 Uhr ein Streit mit einem 48-Jährigen, bei dem der 41-Jährige lebensgefährliche Schnittverletzungen erlitt.

Der Verletzte wurde in ein Essener Krankenhaus gebracht und wird dort nach Angaben der Polizei weiter intensivmedizinisch behandelt. Den dringend Tatverdächtigen 48-Jährigen konnten Einsatzkräfte am Mittwoch am Tatort festnehmen, er sitzt aktuell im Polizeigewahrsam.

Es werde geprüft, ob der Mann einem Haftrichter vorgeführt wird oder er in eine Spezialklinik gebracht wird, heißt es. Eine Mordkommission wurde eingerichtet, die Ermittlungen dauern an.

