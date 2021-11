Essener bedroht Nachbar mit Messer und schubst Seniorin

Ein 33-Jähriger hat in Essen-Altendorf einen Nachbarn mit einem Messer bedroht und eine Seniorin gegen eine Wand gestoßen.

Essen. Ein 33-Jähriger ist auf der Euskirchenstraße in Altendorf auf zwei seiner Nachbarn losgegangen. Vermutlich hatte er Drogen und Alkohol intus.

Unter der mutmaßlichen Wirkung von Drogen und Alkohol ist ein 33-Jähriger in Essen-Altendorf auf Nachbarn losgegangen. Auf der Euskirchenstraße stieß der Mann eine 81-Jährige gegen eine Hauswand und bedrohte einen 58-Jährigen, der der Seniorin zu Hilfe eilte, mit einem Messer.

Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte der Angreifer die beiden Anwohner am Sonntagnachmittag beschimpft und aufgefordert, die Straßenseite zu wechseln, bevor er handgreiflich wurde. Als weitere Zeugen aufmerksam wurden, flüchtete der Mann nach der Attacke in ein Mehrfamilienhaus.

Polizisten stellten den Randalierer in einer Wohnung und das Messer sicher. Er landete zunächst im Gewahrsam.

„Aufgrund eines möglichen Mischkonsums von mutmaßlich harten Drogen und Alkohol wurden dem 33-Jährigen mehrere Blutproben entnommen“, heißt es im Polizeibericht.

Die ältere Dame und ihr Nachbar blieben unverletzt. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, so die Polizei.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen