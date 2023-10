Essener Baustelle mit Folgen für Verkehr, Busse und Anwohner

Essen-Kupferdreh. In Essen-Kupferdreh soll eine Buckelpiste verschwinden: Stadt kündigt Sanierung auf Abschnitt der Kupferdreher Straße an und nennt Zeitplan.

Die Klagen über den Zustand der Kupferdreher Straße sind zuletzt immer massiver geworden, zuletzt gab es eine Online-Petition: Stoppt den Schlagloch-Wahnsinn, lautet die Forderung. Knapp 800 Unterschriften gibt es bislang und nun die Ankündigung der Stadt: Ein Teilstück der wichtigen Verbindungsstraße soll jetzt saniert werden – zumindest provisorisch. Mit den Arbeiten wird es Einschränkungen geben. Auch Stau könnte im Berufsverkehr drohen.

Die vielbefahrene Kupferdreher Straße soll im Bereich zwischen Hinsbecker Löh und der Hausnummer 6 saniert werden, in diesem Abschnitt will die Stadt jetzt die Fahrbahn instand setzen. Die Arbeiten sollen am Dienstag, 24. Oktober, 8 Uhr, beginnen, und voraussichtlich am Dienstag, 31. Oktober, abgeschlossen sein.

„Während der Bauzeit wird im Bauabschnitt der Straßenverkehr als Einbahnstraße in Richtung Überruhr geregelt“, heißt es von der Stadt. Diese Einbahnstraßen-Regelung gelte auch für Radfahrer und Radfahrerinnen.

Zufahrt zum Kfz-Handel in Essen-Kupferdreh soll möglich bleiben

Wegen der geänderten Verkehrsführung im Bereich der Kupferdreher Straße könne der aus Richtung Überruhr kommende Verkehr nicht aufrechterhalten werden. Die Umleitung führt entsprechend ab der Kreuzung Langenberger Straße / Marie-Juchacz-Straße über die Marie-Juchacz-Straße, die Wuppertaler Straße, die Abfahrt Essen-Heisingen auf der Wuppertaler Straße, die Kampmannbrücke und die Poststraße.

Die Zufahrten zur Kupferdreher Straße 6 (Kfz-Handel Schulte-Oversohl) und zur Langenberger Straße 807-829 aus Richtung Überruhr sollen weiterhin genutzt werden können. Auch die Zufahrten zu den Nebenstraßen, die sich in dem Bereich befinden, in denen die Arbeiten ausgeführt werden, sollen aus Richtung Kupferdreh weiterhin erreichbar bleiben.

Für die Dauer der Arbeiten wird im Bereich in Essen-Kupferdreh Halteverbot gelten

Wer allerdings aus den Nebenstraßen herausfahren möchte, kann das ausschließlich in Richtung Überruhr. Für Anwohner und Anwohnerinnen gibt es weitere Einschränkung: Weil der Einmündungsbereich Kupferdreher Straße / Hinsbecker Berg voll gesperrt werden muss, können die angrenzenden Wohnviertel im Nahbereich von Hinsbecker Berg nur über die Sandstraße oder die Byfanger Straße erreicht werden.

Zuletzt wurde ein Schld in Essen-Kupferdreh aufgestellt, dass auf die Schäden hinweist. Foto: Schymiczek

Damit die geplanten Arbeiten ausgeführt werden können, werde auf gesamter Länge der Baustrecke ein Halteverbot eingerichtet, erklärt die Stadt. Das bedeute, dass die Parkstreifen während der Bauausführung nicht genutzt werden können. In diesem Zeitraum könnten auch die Grundstückszufahrten zu den anliegenden Gebäuden nur temporär angefahren werden. Anlieger und Anliegerinnen werden daher gebeten, die Fahrzeuge außerhalb des Einzugsbereiches der Baustelle zu parken.

Einschränkungen wird es auch für den Busverkehr in Essen-Kupferdreh geben

Konsequenzen hat die Baumaßnahme zudem für den öffentlichen Nahverkehr und diejenigen, die auf die Buslinien angewiesen sind: Denn für die Dauer der Arbeiten werden die Bushaltestellen Fahrenberg, Hinsbecker Löh und Poststraße an der Kupferdreher Straße in Fahrtrichtung Kupferdreh / Bahnhof nicht mehr angefahren. Die Busse der Linien 141, 177 und NE 6 werden von der Langenberger Straße kommend über die A44, Wuppertaler Straße, Kampmannbrücke zum Bahnhof Kupferdreh umgeleitet. Die Haltestellen in Fahrtrichtung Überruhr werden angefahren.

Ob die Bauarbeiten samt Einschränkungen tatsächlich wie geplant am 31. Oktober beendet sein werden, hängt dann laut Stadt auch von einem Faktor ab: dem Wetter. Die Stadt gibt zu bedenken: „Eine witterungsbedingte Verlängerung der Baumaßnahme kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.“ Immerhin werden zum Ende der Maßnahme immerhin die Schlaglöcher verschwunden und die Kupferdreher zumindest einen Teil ihrer Buckelpiste los sein – vorerst. Denn wie lange es bei diesem Provisorium bleiben wird, das ist noch offen.

Noch hat der Rat der Stadt nicht festgelegt, wie es dann auf der Kupferdreher Straße weitergehen soll, wie diese letztendlich neu gestaltet werden soll. Das vorgeschlagene Vorhaben der Stadt sah vor, Schutzstreifen auf beiden Seiten der Fahrbahn anzubringen, um so mehr Sicherheit für den Radverkehr zu erreichen. Das allerdings würde gleichzeitig weniger Stellplätze bedeuten – so hält die Kritik an der Idee an.

