Essener Band „Kuult“ spielt Konzert für den Wünschewagen

Essen. Live-Stream-Konzert aus der Weststadthalle: Essener Band „Kuult“unterstützt den Wünschewagen-Förderverein. Arbeit geht trotz Corona weiter.

Eigentlich sind Amelie Hecker und ihre vielen Mitstreiter ja Meister im Wünscheerfüllen. Doch an diesem Wochenende geht auch mal für Hecker und all die anderen Helfer ein Wunsch in Erfüllung. Der 1. Geburtstag des Fördervereins Wünschewagen kann trotz Corona gefeiert werden. Und zwar mit einem Livestream-Konzert, das am Sonntag, 29. November, in der Weststadthalle startet.

Dort steht ab 20 Uhr die gefeierte Essener Gruppe „Kuult“ auf der Bühne. Die Deutschpop-Formation, die schon als Support von Max Giesinger, Glasperlenspiel und Wincent Weiss für Furore gesorgt hat und zuletzt in der RTL-Serie „Alles was zählt“ ihren Auftritt hatte, wäre mit ihrem neuen Album in diesem Jahr eigentlich bundesweit unterwegs gewesen. Doch die Corona-Pandemie hat auch die Pläne von „Kuult“ stark eingeschränkt. Dass sich die drei Musiker Chris Werner, Christian De Crau und Philipp Evers nun für den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes engagieren, freut Amelie Hecker sehr. „Die Band hat uns sogar schon besucht und den Wünschewagen angeschaut. Die drei waren wirklich sehr interessiert.“

Wünschewagen erfüllt schwerstkranken Menschen einen besonderen Wunsch

Nicht nur die engagierten Musiker von „Kuult“ begeistert die Arbeit des Wünschewagen . Rund 100 Ehrenamtliche zählt das Projekt inzwischen, das 2014 ins Leben gerufen wurde und Wünsche schwerstkranker Menschen in ihrer letzten Lebensphase erfüllt – von einer Fahrt ans Meer bis zum Besuch eines Stadion-Konzertes.

Während der Corona-Pandemie hätten sich die Ziele und Wünsche durch die zahlreichen Verordnungen natürlich verändert, sagt Hecker. Und doch sei der Wünschewagen gerade im Sommer wieder viel unterwegs gewesen – eben nur mit kleinerer Besetzung und geringerem Radius.

Damit der Einsatz weitergehen kann, will der Förderverein noch mehr Unterstützer für die gute Sache begeistern und für Aufmerksamkeit sorgen. Am Sonntag helfen „Kuult“ musikalisch mit.

Über folgenden Link ist das Konzert kostenlos zu erleben youtu.be/jE0UHXY5b6U