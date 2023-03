Essener Ballett hilft mit „Tanzhommage“ Erdbebenopfern

Das Ensemble des Aalto Ballett Essen in Ben Van Cauwenberghs beliebter Choreographie „Tanzhommage an Queen“.

Essen. Die Theater und Philharmonie Essen kann mit zusätzlicher Ballettvorstellung rund 34.000 Euro für Leidtragende in Syrien und der Türkei spenden.

Das verheerende Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion am 6. Februar hat auch in Essen große Bestürzung hervorgerufen und viele Bürgerinnen und Bürger sorgen sich noch immer um Familienangehörige, Verwandte und Freundinnen und Freunde in den betroffenen Regionen.

Um den Opfern zu helfen, setzte die Theater und Philharmonie Essen (TUP) unter der Schirmherrschaft von Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen kurzfristig eine zusätzliche Aufführung der beliebten „Tanzhommage an Queen“ auf das Programm des Aalto-Theaters.

Oberbürgermeister und Schirmherr Thomas Kufen vor der Vorstellung der „Tanzhommage an Queen“ auf der Bühne des Aalto-Theaters mit Ballettintendant Ben Van Cauwenbergh, TUP-Geschäftsführerin Karin Müller und Aalto-Intendantin Merle Fahrholz (rechts) sowie der Aalto-Compagnie und weiteren Mitwirkenden des Abends. Foto: Foto: Volker Wiciok

Die Ticketeinnahmen von der ausverkauften Vorstellung am 14. März sowie weitere Spenden erbrachten eine Summe von 34.175,21 Euro. Das Geld wird in vollem Umfang an „Aktion Deutschland Hilft – Bündnis deutscher Hilfsorganisationen“ weitergegeben.

