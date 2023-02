Essener Bäcker schließt: Brötchen vom Vortag nicht gewollt

Essen-Stoppenberg/Rüttenscheid. Backwaren zum halben Preis wurden in Stoppenberg verkauft. Das Konzept scheiterte. Die Kaltenkirchen-Filiale ist zu. In Rüttenscheid klappt es.

Einige Wochen lang hat die Bäckerei Kaltenkirchen in Essen-Stoppenberg Brötchen, Kuchen und Teilchen zum halben Preis verkauft. Jetzt ist die Filiale an der Ecke Gelsenkirchener Straße/Am Schultenhof geschlossen. Geschäftsführer Oliver Wülfing: „Es hatte sich leider sehr schnell so dargestellt, dass die Kunden die Waren vom Vortag nicht recht annehmen wollten.“

Die Idee war, einerseits nachhaltiger mit Lebensmitteln umzugehen, indem weniger weggeschmissen wird, und andererseits den gestiegenen Preisen Rechnung zu tragen, indem man Brot und Co. vom Vortrag 50 Prozent ermäßigt anbietet. Das Röggelchen kostete in Stoppenberg 43 Cent, ein Hefeteilchen 80 Cent und ein Stück Schokokuchen 1,15 Euro.

Bäcker-Ware vom Vortag: Zielgruppe Kunden, die sonst zum Discounter gehen

Aus den sechs Kaltenkirchen-Filalen in Essen, Bottrop und Gelsenkirchen wurde die übrige Ware nach Ladenschluss zunächst zur Zentrale gebracht, dort durchsortiert und neu verpackt. Am nächsten Morgen wurde das, was noch verkauft werden sollte, in die Stoppenberger Filiale gebracht. Dieses Konzept ist nicht aufgegangen, es kamen zu wenige Kunden.

Johannes Dackweiler, Obermeister der Bäckerinnung Rhein-Ruhr, weiß, dass auch in die regulären Filialen sämtlicher Bäcker zuletzt deutlich weniger Kunden kamen: „Am täglichen Genuss wird in der Krise gespart.“ Für das Vortags-Konzept müsse man die Zielgruppe erreichen, die sonst zum Discounter geht, um Backwaren zu kaufen. Signifikanten Umsatz könne man mit dem Verkauf von Vortags-Ware nicht erzielen.

Zur Wahrheit gehört nämlich auch, dass der Bäcker an dem Standort schon vorher ins Straucheln geraten war. Die Nachhaltigkeit war nur einer der Gründe für das neue Konzept. Oliver Wülfing erklärte im November: „Wir konnten den Standort zuletzt nicht mehr rentabel führen.“ Die Konkurrenz lauert direkt auf der anderen Straßenseite und auch in der Nebenstraße. Personalprobleme und hohe Rohstoffpreise würden ebenfalls Sorgen bereiten. Ende des Monats wird die Filiale laut Wülfing komplett geräumt, Kaltenkirchen verlässt den Stadtteil.

Backwaren vom Vortag: In Essen-Rüttenscheid funktioniert das Konzept

Einige Kilometer südlich, in Rüttenscheid funktioniert das gleiche Konzept allerdings sehr wohl, wenn man Sebastian Peter Glauben schenkt. Seit Mitte Oktober betreibt die Bäckereikette Bäcker Peter, deren operativer Geschäftsführer er ist, die „Zweite Liebe“. Auch dort werden Brot, Brötchen und Teilchen vom Vortag zum halben Preis angeboten. „Das wird gut angenommen“, erklärt Peter. Auf der Rüttenscheider Straße gibt es allerdings auch deutlich mehr Laufkundschaft als in Essen-Stoppenberg.

150 bis 180 Kunden und Kundinnen ließen sich in der Filiale an der Rüttenscheider Straße 46 täglich die Tüte füllen. Wenige hundert Meter weiter gibt es frische Bäcker-Peter-Ware am Rüttenscheider Stern. Dazu greifen laut Sebastian Peter täglich etwa dreimal so viele Kunden zu. Dennoch erklärt er: „Wir sind zufrieden.“ Die Kundschaft sei übrigens in der „Zweiten Liebe“ durchaus gemischt, Studenten, Familien und Senioren kämen dort vorbei.

„Man kann das Modell so fahren, dass es sich trägt“, sagt Sebastian Peter und der Obermeister der Bäckerinnung, Johannes Dackweiler, ergänzt: „Das funktioniert vor allem bei Betrieben, die viele Filialen haben.“ Dann bleibe in jeder Filiale eine relevante Menge an Brötchen, Broten und Kuchen übrig, sodass die Auswahl in dem Vortags-Laden entsprechen attraktiv sei. Bäcker Peter betreibt stadtweit über 30 Filialen. Zehn bis zwölf Prozent der Ware bleibe nach Angaben von Sebastian Peter täglich in jedem Laden übrig: Genug, um eine große Festgesellschaft satt zu bekommen.

Die „Zweite Liebe“ (Rüttenscheider Straße 46) ist dienstags bis samstags von 10 bis bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Sonntags und montags bleibt sie geschlossen.

