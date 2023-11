Essener Autorin: Warum in Kettwig spannende Krimis spielen

Essen-Kettwig. Mit ihrem neuen Krimi lässt die Autorin Brigitte Fischer ihr Kommissar-Duo im Altenheim ermitteln. Wie sie schreibt und woher ihre Ideen kommen.

Petra Treiber

Brigitte Fischer ist schon viel herumgekommen in der Welt. Sie studierte in Indien Medizin und hat ein Praktikum in Syrien absolviert. Sie bereiste Länder wie Bali, Vietnam, Kambodscha, Mauritius, USA, Nordafrika sowie nahezu alle Länder des Vorderen Orients. Zum Jahresende geht es Richtung Singapur und Australien. Ihre Heimat ist und bleibt aber Kettwig. Seit mehr als drei Jahrzehnten lebt sie im Essener Süden – und an der Ruhr spielen auch ihre kriminalistischen Geschichten. Mit „Dicke Luft in Bel Aire“ hat sie jetzt den dritten Roman veröffentlicht.

Ein Paar, das gegensätzlicher nicht sein könnte

Zum dritten Mal sind auch die Ermittler mit von der Partie: die Kommissare Leonardo Liebig und Carsten Kosinski. „Sie sind das Chaos-Paar schlechthin, schlimmer als die Blues-Brothers“, sagt die Autorin lachend. Ein Paar, das gegensätzlicher nicht sein könnte: Liebig polternd und dominierend, Kosinski still und bedächtig. Klar, dass sie sich dauernd in die Wolle kriegen.

Erstmals löste das Duo Mordfälle in Fischers zweitem Krimi „Der Korpus – Liebig stört die Totenruhe“ (2021). In der Kurzgeschichte „Voll auf der Höhe“, erschienen 2022 im Sammelband „Tatort: Essen.“, ermitteln ebenfalls Liebig und Kosinski. Und nun schon wieder.

Ich kenne die südlichen Stadtteile von Essen am besten, beschreibe die Örtlichkeiten, nenne Straßen und Gebäude mit Namen. Erzähle aus der Geschichte. Dadurch wird die Story realer und intensiver. Brigitte Fischer, Krimiautorin

„Irgendwie habe ich die Figuren lieb gewonnen“, sagt Brigitte Fischer. Gibt es Vorbilder in der realen Welt? Die Kettwigerin zwinkert. „Ja, eigentlich schon. Leider weilen sie nicht mehr unter uns.“ Aber der eine von beiden sei zumindest ganz stolz gewesen, dass die Autorin seine Eigenheiten literarisch verarbeitet hat. „Insofern alles gut.“

Wo spielt der neue Krimi? In einem exklusiven Wohnstift namens „Bel Aire“ in bester Lage von Kettwig. Viel zu vornehm für den abgehalfterten Kommissar Liebig und seinen schlampigen Kollegen Kosinski. Doch nach zwei spektakulären Morden müssen die Kommissare das Steuer im Stift übernehmen. Der Mörder – oder sind es mehrere? – streckt seine Arme bis nach Afrika aus. Und während die Kommissare in der Leichenhalle aus- und eingehen, kommen sie der Lösung des Falles allmählich näher. Wobei Liebig selbst in Gefahr gerät.

Das Altenheim sei eine pure Erfindung. „Es gibt Hunderte von ‘Bel Aires’ und ebenso viele Altenheime mit eigenem Mikrokosmos aus privaten Eifersüchteleien, Intrigen und Verzweiflung“, weiß die Autorin Brigitte Fischer auch aus eigener Erfahrung im familiären Umfeld.

So mancherlei Lokale und Geschäfte in Kettwig sind der Wirklichkeit entlehnt. Wiedererkennen erwünscht. „Ich kenne die südlichen Stadtteile von Essen am besten, beschreibe die Örtlichkeiten, nenne Straßen und Gebäude mit Namen. Erzähle aus der Geschichte. Dadurch wird die Story realer und intensiver.“ Wer aus der Gegend komme, solle denken, „dass die Morde gleich nebenan passiert sind“. Wobei die Krimiautorin in ihren Storys nur solche Leute umbringen lässt, „die es mehr oder weniger verdient haben“.

Die besten Ideen kommen ihr vor dem Einschlafen

Wo kommen ihr die Einfälle für ihre spannenden Plots? „Abends vor dem Einschlafen. Da habe ich die besten Ideen.“ Am nächsten Morgen werden sie zunächst dem Ehemann erzählt – und dann ganz oft in einem Rutsch zu Papier gebracht. „Dann mache ich es mir gemütlich, habe das Laptop auf den Knien und tippe alles rein.“ Klar gebe es zuvor eine Art Drehbuch, das sie sich per Hand notiere. „Daran hangele ich mich mit der Handlung entlang.“

Lust aufs Schreiben habe sie immer noch, sagt die frühere OP-Schwester. Ob es eine Romanfortsetzung mit ihren beiden chaotischen Protagonisten geben wird, ist aber noch nicht sicher. „Potenzial haben sie. Und Kettwig ist ganz sicher ein Pflaster für weitere spannende Geschichten.“

>>> Hier gibt es den neuen Roman

„Dicke Luft in Bel Aire“ von B.E. Fischer (224 S.) ist im Verlag Hummelshain erschienen und für 14,50 Euro im Buchhandel (ISBN 978-3-910971-0-66) erhältlich. Das Buch kann auch direkt über den Verlag (www.hummelshain.eu) bestellt werden.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen